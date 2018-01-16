Участок для кипрской «дочки» в обход закона: земельный скандал в Казани

Казань, 16 января 2018, 14:36 — REGNUM Антимонопольное ведомство Татарии 30 января 2018 года рассмотрит административное дело, возбуждённое в отношении исполкома Казани, комитета земельных и имущественных отношений города и ООО «КамаСтройИнвест», известного участием в скандальной стройке апарт-отеля под стенами Казанского кремля. УФАС усмотрел в действиях данных лиц сговор при выделении застройщику участка под жилищное строительство в Казани. Сам участок расположен на территории действия ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Спорный участок площадью 1484 кв. м на улице Муштари был выделен ООО для жилищного строительства. И, по мнению УФАС по РТ, произошло это «в обход требований законодательства». Согласно данным с публичной кадастровой карты, надел находится в собственности муниципалитета, его кадастровая стоимость — 19 478 909,8 рубля, разрешённое использование — для объектов жилой застройки, по документу — жилая застройка.
Участок с этим же кадастровым номером фигурирует в проектной декларации на строительство пятиэтажного жилого дома с подземной парковкой. Застройщиком объекта выступает ООО «КамаСтройИнвест», гендиректор которой Делюс Сиразетдинов является депутатом Казанской городской думы и входит в комиссию по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале 2018 года. Участок же получен в аренду 10 декабря 2015 года, срок аренды заканчивается 9 декабря 2018 года. В доме запланировано 18 квартир, 63 машиноместа и четыре террасы. Планируемая стоимость строительства — более 345 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «КамаСтройИнвест», которому в аренду передан надел, не в первый раз фигурирует в земельном скандале. Компания, чьим единственным учредителем является кипрская частная фирма «Апплена Инвестментс Лимитед», в 2017 году выступала девелопером апарт-отеля Odette. На официальном сайте проекта его позиционировали как «шикарные апартаменты под стенами Казанского кремля».
Под объект был предоставлен муниципальный участок площадью свыше 3,5 тыс. кв. м на улице Дзержинского, 6б. В июле 2016 года учёные обнаружили на участке культурные напластования
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