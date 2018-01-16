Участок для кипрской «дочки» в обход закона: земельный скандал в Казани

Казань, , 14:36 — REGNUM Антимонопольное ведомство Татарии 30 января 2018 года рассмотрит административное дело, возбуждённое в отношении исполкома Казани, комитета земельных и имущественных отношений города и ООО «КамаСтройИнвест», известного участием в скандальной стройке апарт-отеля под стенами Казанского кремля. УФАС усмотрел в действиях данных лиц сговор при выделении застройщику участка под жилищное строительство в Казани. Сам участок расположен на территории действия ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спорный участок площадью 1484 кв. м на улице Муштари был выделен ООО для жилищного строительства. И, по мнению УФАС по РТ, произошло это «в обход требований законодательства». Согласно данным с публичной кадастровой карты, надел находится в собственности муниципалитета, его кадастровая стоимость — 19 478 909,8 рубля, разрешённое использование — для объектов жилой застройки, по документу — жилая застройка.

Участок с этим же кадастровым номером фигурирует в проектной декларации на строительство пятиэтажного жилого дома с подземной парковкой. Застройщиком объекта выступает ООО «КамаСтройИнвест», гендиректор которой Делюс Сиразетдинов является депутатом Казанской городской думы и входит в комиссию по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале 2018 года. Участок же получен в аренду 10 декабря 2015 года, срок аренды заканчивается 9 декабря 2018 года. В доме запланировано 18 квартир, 63 машиноместа и четыре террасы. Планируемая стоимость строительства — более 345 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «КамаСтройИнвест», которому в аренду передан надел, не в первый раз фигурирует в земельном скандале. Компания, чьим единственным учредителем является кипрская частная фирма «Апплена Инвестментс Лимитед», в 2017 году выступала девелопером апарт-отеля Odette. На официальном сайте проекта его позиционировали как «шикарные апартаменты под стенами Казанского кремля».

Под объект был предоставлен муниципальный участок площадью свыше 3,5 тыс. кв. м на улице Дзержинского, 6б. В июле 2016 года учёные обнаружили на участке культурные напластования XVII—XXI веков, но стройку находка не остановила, разрешение на строительство было продлено. Это вызвало возмущение горожан, которые начали сбор подписей под петицией о запрете стройки, а представитель регионального отделения Трудовой партии в РТ Иван Климов отправил заявления в Минкультуры РФ. Ведомство обнаружило ряд недочётов, в том числе в предельной высоте здания, а 5 сентября 2017 года застройщик получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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