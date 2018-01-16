Емельянов: Наивно ожидать подешевления всех лекарств

Москва, , 11:31 — REGNUM Цены на высокотехнологичные лекарственные препараты еще долго будут оставаться высокими, так как их производство внутри РФ пока невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 января заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Цена на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) в 2017 году снизились на 1,8% впервые за пять лет. Основные изменения коснулись лекарств, стоимость которых не превышает 50 рублей — их цена уменьшилась на 2,1%. Стоимость препаратов до 500 рублей снизилась на 1,9%. Более дорогие лекарства стали дешевле на 1%, пишет газета «Известия» со ссылкой на Росздравнадзор.

«У нас идет импортозамещение, фармацевтикой действительно занимаются, но при этом заниматься приходится нижним ценовым сегментом, потому что в нём у нас еще остались технологии. Что касается высокотехнологичных препаратов, которые применяются для лечения тяжелых заболеваний, то, к сожалению, за 25 лет мы далеко не продвинулись и вынуждены использовать либо просто импорт, либо импортную субстанцию», — отметил Емельянов.

По его словам, импортозамещение в целом положительно влияет на развитие отечественной фармацевтики, и этот курс надо продолжать, чтобы в РФ могли появляться собственные высокотехнологичные дорогие лекарства. Но пока что о снижении цен на такие препараты говорить рано, уверен депутат.

«Импорт дорожает — или, по крайней мере, не дешевеет — в силу экономических обстоятельств. Поэтому ожидать удешевления лекарств во всех сегментах — это наивно», — подчеркивает Емельянов.