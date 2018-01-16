Водку в России подведут под новый ГОСТ

Москва, , 07:25 — REGNUM Водку в России начнут производить по новым стандартам. Специальный ГОСТ, который ужесточит требования к сырью, вступит в силу с января 2019 года. Об этом «Известия» сообщают со ссылкой на Росстандарт.

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Отмечается, что продукт будет отличать высочайшее качество. ГОСТ под рабочим названием «Российское качество. Классическая водка. Технические условия» пока не утверждён.

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Как подчеркнули в Росстандарте, в названии водки будет фигурировать словосочетание «российское качество», что указывает на важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков. В основном это касается повышенных физико-химических показателей.

Новый ГОСТ поможет закрепить статус России как родины классического крепкого спиртного напитка. Такое мнение высказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

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Напомним, разработка двух стандартов повышенного качества — для водки и коньяка по поручению правительства РФ началась в 2015 году. Стандарт «Российское качество. Коньяки особые. Общие технические условия» вступил в силу с 1 января 2017 года. А вот для водки подобного свода правил пока не подготовили.

Как сообщало ИА REGNUM, российские сенаторы предложили в 2018 году снизить минимальную крепость водки: объем содержания этилового спирта предлагается понизить до 37,5%. Соответствующие поправки было предложено внести в 171-ФЗ для того, чтобы снять противоречия с ГОСТ, которые обязательны для исполнения производителями. В законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» говорится, что водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта, с крепостью 38—56%.

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