Приднестровский рубль продолжает девальвацию

Тирасполь, , 04:28 — REGNUM Приднестровский республиканский банк установил новый официальный курс рубля ПМР — 16 рублей за доллар. Как передает корреспондент ИА REGNUM, коммерческий курс не замедлил с ростом: в обменных кассах доллар продается за 16,85 руб. ПМР, покупается за 16,80.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, в текущем году валютный коридор, в пределах которого может быть установлен официальный курс приднестровской нацвалюты, будет находиться на отметке 16−16,5 рубля за доллар. При этом средневзвешенный годовой курс, согласно прогнозу ПРБ, составит 16,25 руб. за $1.

Необходимость дальнейшей девальвации приднестровского рубля обусловлена прогнозируемым отрицательным сальдо счёта текущих операций платёжного баланса, а также прогнозными оценками в странах — основных торговых партнёрах ПМР по инфляции и девальвации их собственных нацвалют.

По словам председателя ПРБ Владислава Тидвы, небольшое ослабление рубля призвано не допустить в Приднестровье дефицита иностранной валюты. Главным инструментом поддержания курса рубля на заданном уровне станут валютные интервенции.

В последний раз курс приднестровского рубля понижали в ноябре 2017 года — с 15 рублей до 15,5 рубля ПМР за доллар США. В Центробанке тогда сообщили, что понижение курса — плановое, вписывается в установленный валютный коридор, и до конца года он больше пересматриваться не будет. «Нет никаких предпосылок для взрывного роста обменного курса», — отмечал в ноябре председатель ПРБ.

Ранее, в конце июня 2017 года, в Приднестровье произошло резкое понижение официального курса местного рубля — с 11,3 рубля за доллар местная валюта за один день опустилась до 15 рублей за американскую единицу.

Валютный кризис в ПМР начался в феврале 2016 года из-за действий тогдашнего руководства республики во главе с Евгением Шевчуком. В течение года в республике было практически невозможно купить валюту, в результате чего активизировался черный рынок.

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