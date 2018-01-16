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Киеву понравилась идея прекратить ж/д сообщение с Россией

Экономика

Главные новости инфраструктуры Украины во второй половине декабря 2017 года — начале января 2018 года

Киеву понравилась идея прекратить ж/д сообщение с Россией
Huskyherz
Промышленность

Киев, 16 января 2018, 05:14 — REGNUM  Прошедшая летом 2017 года новость о намерении Киева прекратить железнодорожное сообщение между Украиной и Россией оказалась уткой, но сама идея постмайданному министерству инфраструктуры пришлась по нраву. Глава ведомства Владимир Омелян сказал, что вопрос этот рассматривается, и уже в 2018-м будет озвучено окончательное решение. Как будет решен вопрос пассажирских и грузовых перевозок, сейчас обсуждается, но пока есть сигналы о том, что грузоотправителям следует готовиться к увеличению стоимости перевозок. Эту и другие новости украинской инфраструктуры обсуждает в своем обзоре автор ИА REGNUM Тарас Перебыйнис.

Авиационное сообщение Милан — Киев открыл итальянский лоукостер Ernest Airlines, планируются и рейсы из Неаполя. По словам генерального директора компании «Мастер-Авиа» Валерия Полищука, около пяти авиакомпаний, желающих летать на Украину, сейчас ведут переговоры. А Владимир Омелян сделал громкое заявление:

«Я рад, что мы выполнили свое обещание, и будет объявлено о национальном лоукосте. Это будет компания SkyUp туристического оператора Join Up. Очень рад, что это произошло, надеюсь, что переговоры еще с одной авиакомпанией тоже завершатся успешно, и мы, возможно, будем иметь две новые национальные компании».

Вопрос остается с инфраструктурой аэропортов. Так, проект «Воздушный экспресс» в Киеве до сих пор непонятен, есть варианты его исполнения в виде скоростной электрички (самый дорогой вариант, $372 млн), дизельных поездов (самый дешевый — $120 млн) или удлинения метро до аэропорта ($300 млн долларов и лоббирование Киевом и министерством инфраструктуры). Сам этот проект уже стоил Украине $50 млн только на процентах.

О других новостях украинской инфраструктуры читайте здесь: Бизнес по-украински: Еще ничего не построили, а уже «попали» на $50 млн

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