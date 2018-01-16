Разница между ценой хлеба и ценой муки огромна: кого она кормит?

Барнаул, , 03:11 — REGNUM Рекордный урожай зерновых, полученный в России в 2017 году, привел к снижению цен на пшеницу ниже себестоимости. Казалось бы, должна понизиться и цена на хлеб, но нет: она как раз демонстрирует стабильный рост. А цены в магазинах в различных регионах России еще раз подтверждают: стоимость зерна и стоимость хлеба — две несвязанные вещи. В чем причина такого положения, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Для изготовления 1 килограмма хлеба требуется примерно 700 граммов пшеничной муки, следовательно, если в Алтайском крае пшеница третьего класса продаётся в среднем по 5 рублей за килограмм, то 700 грамм зерна будут стоить 3,5 рубля. Столько получают крестьяне при продаже килограмма хлеба. Но ведь хлеб стоит несоизмеримо больше. Более того: в Ростове-на-Дону, например, хлеб стоит 34—40 рублей, а килограмм пшеницы третьего класса — в среднем 8,7 рубля. В Башкирии при цене пшеницы 5 рублей за килограмм буханка стоит более 40 рублей. Зато в Приморье, где пшеницу не выращивают, хлеб стоит всего чуть больше 20 рублей. А вот в Крыму, где тоже был собран хороший урожай, буханка может стоит 7,5 рубля, а тонна зерна 3-го класса — 9200.

Дороже всего хлеб стоит на Сахалине: 66 рублей за нарезной батон весом 400 граммв. Высокие цены и в Санкт-Петербурге, 62 рубля за круглый белый хлеб весом 550 граммов, и в Калининграде — 45 рублей за нарезку весом 580 граммов.

Остается вопрос — при всех расходах на производство муки, прочие составляющие хлеба и пр., где оседает серьезная разница между стоимостью зерна и готовой продукции из него? Львиная доля уходит тем, кто не имеет отношения к производству хлеба — перекупщикам, посредникам, банкирам, нефтяникам, производителям топлива. И самый главный вопрос — а что же делают в сложившейся ситуации заботливые российские чиновники?

Читайте подробности в статье: Буханка с горечью: почём хлеб для народа?

Обратите также внимание на другие статьи Светланы Шаповоловой в проекте «На хлебном фронте».