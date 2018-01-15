«Что-то пошло не так»: У Украины заканчивается собственный газ

Киев, , 15:33 — REGNUM Собственных запасов газа Украине при нынешних темпах его добычи хватит лишь примерно на 22 года. Об этом глава правления государственной компании «Надра Украины» Ярослав Климович написал в статье для правительственного издания «Урядовый курьер».

Чиновник в материале информирует, что в настоящее время в стране осуществляется промышленная разработка 269 газовых месторождений из 402 разведанных, причем из них 387 находятся на суше, еще 15 — на шельфах Азовского и Черного морей.

«Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях учитываются добытые запасы природного газа в количестве 905,6 миллиарда. Как показывает опыт добывающих работ в Украине, из этих запасов можно добыть только половину, а это на 22 года добычи», — пояснил Климович.

Соответственно, глава компании считает необходимым приступать к проведению в Украине широкомасштабных (и дорогостояших) геологоразведочных работ на территориях, где теоретически расположены ресурсы в 5,6 триллиона кубометров газа, а также к разведке нетрадиционных залежей газа.

Вместе с тем стало известно, что ПАО «Укргаздобыча» активизировало работу по доразведке газовых месторожденийна западе Украины, в частности, в планах предприятия разведочное бурение на шести месторождениях, которыми оперирует госпредприятие «Львовгаздобыча».

В НАК «Нафтогаз Украины» уточнили, что компания планирует возобновить добычу на истощенных и заброшенных месторождениях, поскольку «благодаря реформе теперь есть средства, чтобы попытаться восстановить здесь добычу, используя современные технологии». Конкретные цифры о предполагаемых вложениях и объемах добычи не уточняются.

Интересно, что в конце прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина входит в тройку стран по залежам природного газа, сославшись при этом на исследования «разных авторитетных организаций».

Глава правительства признал, что при наличии таких запасов Украина добывает очень малую долю того, что может.

«Мы — страна, которая может при внедрении новых инновационных технологичных решений обрести свою энергетическую независимость путем добывания необходимого количества газа для внутреннего рынка и для экспорта», — сказал премьер.

После этого заявления главы правительства в эфире радиостанции «Голос Столицы» эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что оценки залежей природного газа на Украине «очень сильно разнятся».

«Есть оценки советского периода, есть оценки, которые говорят о том, что запасы могут составлять до 4,5 триллионов кубических метров. Есть оценки американской компании, которая проводила в 2011 году исследование украинского рынка и говорила, что с учетом залежей сланцевого газа объемы могут достигать 11 триллионов кубических метров. Но это всё пока прогнозы. Чтобы дать ответ на вопрос, какой объем газа мы можем добывать, и вообще сколько его есть, для этого нужно разведывательное бурение. Нужно разведать, нужно понять, есть ли этот газ, можно ли его добывать, и сколько это стоит», — заявил эксперт.

Вместе с тем Землянский отметил, что «что-то пошло не так».

«На сегодняшний день у государства есть всё для этого. С учетом текущих тарифов, с учетом финансового денежного потока — добывай — не хочу… но реализации этих амбициозных проектов не происходит», — констатировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась примерно на 4% по сравнению с 2016 годом и составила порядка 20,8 млрд кубометров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинских газовых запасов достаточно для снабжения всей страны природным газом и даже экспорта за границу.

«Да, это совсем другая модель экономической и энергетической независимости. Вот как мы должны подойти к этой проблеме», — отметил 12 января украинский премьер.