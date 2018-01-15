«Пузырь, который скоро лопнет»: «Нафтогаз» в кризисе от внутренних долгов

Киев, , 14:35 — REGNUM Региональные газопоставляющие компании Украины за последний год увеличили долги за приобретенный у национального холдинга «Нафтогаз Украины» природный газ в два раза — до 20,4 млрд гривен.

Об этом сегодня, 15 января, сообщила пресс-служба НАК, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По состоянию на 9 января 2018 года суммарная задолженность этих компаний составила 20,4 миллиарда гривень (без учета объемов газа, который был поставлен в декабре), увеличившись за последние 12 месяцев вдвое», — говорится в сообщении.

«Нафтогаз» отмечает, что будет каждую неделю публиковать информацию о задолженности, «чтобы избежать дальнейшего неконтролируемого роста долгов этих компаний».

В компании также высказали обеспокоенность долговой ситуацией, поскольку рост задолженности облгаз-сбытов приведет к ухудшению финансовых результатов «Нафтогаза» и уменьшению платежей холдинга в госбюджет.

«По новым правилам мы обязаны поставлять газ, но газ-сбыты смогут направлять полученные за него деньги для проведения расчетов с другими компаниями. Это является не монетизацией, а созданием возможности для вывода денег как из «Нафтогаза», так и из государственного бюджета Украины», — заявил сейчас глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

ИА REGNUM напоминает, что и ранее Коболев критически комментировал ситуацию с долгами региональных газопоставляющих компаний Украины, заявляя о непредсказуемых последствиях.

«Сейчас ситуация с облгаз-сбытами критическая. Они должны нам около 30 млрд грн. Это не объясняется задолженностью, которую перед ними имеет бюджет. Она намного меньше — приблизительная разница составляет 10 млрд грн, и мы не можем получить объяснение, почему мы их до сих пор не получили. Это похоже на банальный пузырь, который скоро лопнет, и от этого всем будет только хуже», — сказал Коболев летом 2017 года.

В «Нафтогазе Украины» даже заявляли о возможных прямых поставках газа населению, однако облгазы отметили, что в случае такого нововведения госхолдинг будет лишь самостоятельно отключать должников посреди зимы. Кроме того, цена на газ для должников подорожает в 2.5 — 3.5 раза в зависимости от цен на рынке.

«При прямых поставках газа от НАК «Нафтогаз Украины» абонент-должник будет получать письменное уведомление с требованием самостоятельно прекратить потребление природного газа… Если абонент продолжит потреблять газ, то фактически потребленный объем будет учитываться по цене промышленной с коэффициентом 2», — заявляли в компании «Киевгаз».

Кстати, как утверждают в пресс-службе компании, собственно в Киеве около 30% абонентов не вносят плату за услуги газоснабжения в установленные законодательством сроки.

Согласно официальным данным, обнародованным в конце декабря, за 9 месяцев 2017 года компания «Нафтогаз Украины» получила 27,1 млрд грн чистой прибыли. Эта сумма на 15% больше результата аналогичного периода 2016 года. Как подчеркивают в НАК, такой результат достигнут, прежде всего, за счет роста сегмента транзита газа. А вот по сегменту продаж и поставок природного газа группа получила убыток в размере почти 8,1 млрд грн.