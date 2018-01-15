Снова антибиотики: Россельхознадзор усиливает контроль заводов Белоруссии

Минск, , 11:25 — REGNUM Для белорусских предприятий по производству продуктов питания 2018 год начинается с новых усиленных мер по контролю со стороны России. Так, со вторника, 16 января, Россельхознадзор возьмет под усиленный лабораторный контроль четыре таких предприятия, как Миорской мясокомбинат, ИП «Инко-Фуд», птицефабрика «Дубравский бройлер», ОАО «Бабушкина крынка» из-за обнаружения в их продукции антибиотиков. Об этом сообщили в российском контрольном ведомстве.

Там же обратили внимание на то, что могут ввести запрет на поставку продукции, произведенной на этих предприятиях, в случае повторного выявления нарушений.

Нарушения качественного состава Россельхознадзор выявил еще на девяти белорусских предприятиях, о чём предупредил компетентные органы республики. В частности, речь идёт о таких предприятиях, как ОАО «Рогаческий МКК» и ОАО «Брестский мясокомбинат». Контролёры также выявили в говяжьем полуфабрикате производства мясокомбината «Кошелево» ДНК курицы, а в колбасе Могилевского мясокомбината — высокое содержание сои, что противоречило сведениям, заявленным на маркировке.

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Молочные продукты из Белоруссии не уйдут с российского рынка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что продовольственные белорусские товары на российском рынке имеют репутацию высококачественных, Россельхознадзор уже не раз обращал пристальное внимание Минска на проблемы с этими товарами. Например, из-за несоответствия ветеринарно-санитарным нормам.

В апреле 2017 года Россия вводила запрет на поставку белорусского продовольствия из-за систематических нарушений, в том числе обнаружения следов в сельхозпродукции ветеринарных антибиотиков, которые вызывают у человека привыкание и могут стать причиной аллергических реакций. Позднее российские инспекторы проверили 17 молочных, мясных, рыбных предприятий Белоруссии, поставки с которых разрешили только двум. Это лишь один из наиболее ярких примеров.

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Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции трёх предприятий Белоруссии

Причем в самом Минске довольно резко реагируют на претензии к качеству белорусских продовольственных товаров со стороны России. Когда Россельхознадзор ограничил поставки белорусской продукции с двух мясокомбинатов, четырех птицеводческих предприятий и 19 молочных предприятий, президент республики Александр Лукашенко заявил, что в отношении главы российского контрольного ведомства надо завести уголовное дело. Позднее также председатель совета республики национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович говорил, что ограничения «ошибочны», поэтому могут быть скоро отменены.

Еще одна важная проблема — с 2014 года в Белоруссии появился «продовольственный оффшор», через который в Россию начались поставки санкционной продукции из ЕС. Так, в конце декабря 2017 года Россельхознадзор ограничил импорт в России продукции белорусского фермерского хозяйства «Бродок», которое занималось реэкспортом санкционных продуктов. Дело в том, что в Брянской и Смоленской областях контролеры задержали несколько фур с гранатами, томатами, кабачками и перцем, на которых была и турецкая маркировка, и маркировка минского «Бродока». Тогда в Россельхознадзоре отметили, что на белорусском предприятии не производят томаты и тем более гранаты.

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