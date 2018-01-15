В «бюджетном манёвре» увидели смену правительства

Москва, , 11:11 — REGNUM «Бюджетный маневр», который президент РФ может запустить после выборов 2018 года, говорит о том, что социально-экономический курс правительства будет изменён, а в самом правительстве возможны замены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

В правительстве разрабатывают вариант так называемого бюджетного маневра, который начнётся после выборов в марте 2018 года, передают «Ведомости». Речь, в частности, идёт об увеличении расходов на образование и здравоохранение за счёт сокращения финансирования других отраслей, а также за счёт повышения налогов и смягчения бюджетной политики. Между тем, сообщает издание, средства, которые государство выделяет на оборону, уменьшены не будут — скорее всего, правительство продумает вариант урезания финансирования правоохранительных органов.

«В целом, если такое распоряжение действительно есть, то его можно оценивать позитивно, за исключением сокращения расходов на правоохранительные органы — безопасность граждан не менее важна, чем их здоровье и образование», — отмечает Емельянов.

Для финансирования таких направлений можно было бы пересмотреть бюджетное правило, считает депутат. Так, сегодня все дополнительные доходы от цены на нефть, выше 40 долларов за баррель, уходят в Фонд национального благосостояния. Однако реальная стоимость одного барреля нефти превышает 60 долларов. Емельянов считает, что эти средства можно было бы использовать. Однако, по его словам, сам факт изменения бюджетной политики говорит о том, что курс экономического развития страны в целом в 2018 году может обновиться.

«Если речь идёт о таких изменениях, то вполне возможно, что после выборов нас ждёт новый социально-экономический курс, который затронет целый ряд вопросов. Но по большому счёту смена курса должна менять и состав правительства», — считает Емельянов.

По его словам, некоторые отраслевые министры смогут подстроиться под новые правила, но глав профильных ведомств определённо нужно будет менять.

«Отраслевые министры впишутся в новый курс, а вот к министрам финансов и экономического развития есть большие вопросы. Но, прежде всего, речь должна идти о смене премьер-министра», — заявил Емельянов.