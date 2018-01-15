Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, , 10:28 — REGNUM Законопроект, предполагающий индексацию пенсий работающим пенсионерам, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Владимир Жириновский и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Авторы считают необходимым вернуться к нормальной индексации пенсий в 2018 году для работающих пенсионеров и восстановить порядок, чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях.

По данным парламентариев, «пенсионеры работают «нелегально» (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета».

По данным ПФР, средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров на указанную дату составлял 12 727,72 рубля. Средневзвешенное значение коэффициента индексации страховой пенсии за период с 2016 по 2018 годы для работающих пенсионеров — 1,12 639.

Таким образом, подсчитали парламентарии, увеличение среднего размера страховой пенсии работающих пенсионеров с 1 июля 2018 года составит 1 608,66 рубля. Дополнительные расходы на индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом расходов на доставку с 1 июля 2018 года составят около 87,07 млрд рублей.

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Ранее подобная инициатива депутатов фракции была отклонена — депутаты комитета Госдумы по труду считают необходимым продолжать работу по поиску источников финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам.

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