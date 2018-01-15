Вложение в «человеческий капитал»: СМИ сообщили о новом бюджетном маневре

Москва, , 10:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента и правительства начать прорабатывать бюджетную политику с упором на социальную сферу: образование, здравоохранение и инфраструктуру, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Утверждается, что официального поручения пока не было.

По данным участников совещаний, в настоящее время министерства и администрация президента просчитывают увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Главный вопрос — поиск денег.

Предположительно, для поиска средств может быть использовано увеличение налогов (например, на роскошь или на доходы физлиц), сокращение части расходов и смягчение бюджетной политики. Кроме того, могут быть сокращены расходы на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат.

Ранее за подобный маневр высказывался экс-министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. В настоящее время поддерживают идею повышения расходов на «человеческий капитал» помощник президента Андрей Белоусов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако, Набиуллина отстаивает ее при условии структурных реформ.

По поручению президента РФ программу реформ готовит Кудрин. По его оценке, новые бюджетные правила позволят уже в 2019 году увеличить рост экономики до 3%. Рост расходов государства предлагается увеличивать постепенно к 2024 году: на образование на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7% и на инфраструктуру — на 0,8% (в сравнении с 2017 годом).

Оптимизировать «раздутые» сектора правоохранительных органов и контрольно-ревизионного аппарата планируется на 1% ВВП. Маневр планируется начать в 2018-м, однако значительных реформ вряд ли стоит ожидать, говорят источники издания.

В Минфине, пишет газета, полагают, что ресурсы на здравоохранение и образование можно мобилизовать в бюджет за счет обеления экономики и увеличения адресности социальной поддержки. В Минэкономразвития также считают одним из ключевых источников средств структурные реформы, которые ускорят рост ВВП.

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