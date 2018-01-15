Деньги из госбюджета расходуются неправильно, считают 47% граждан РФ

Москва, , 07:40 — REGNUM Большинство жителей России (47%) полагают, что деньги из государственного бюджета расходуются в целом неправильно. Противоположной точки зрения придерживаются 20% опрошенных — думают, траты правильные. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Среди причин неправильного расходования средств госбюджета граждане чаще всего называют «воровство, коррупцию», «излишнюю помощь другим странам, выделение им кредитов, списание долгов» и «чрезмерно высокую зарплату чиновников, депутатов, расходы на содержание госаппарата».

Среди сфер, которые в стране финансируются недостаточно, большинство граждан РФ (57%) называют здравоохранение вместе с физкультурой и спортом, около половины (48%) — образование (среди «родителей», людей 31—45 лет, — 55%), 40% — социальную помощь населению.

Также, по мнению 42%, не хватает средств на финансирование ЖКХ, сельского хозяйства и рыболовства (20%) и дорожного хозяйства (19%).

Больше, чем нужно, страна в настоящее время тратит на общегосударственные расходы (в частности, на международные отношения, строительство олимпийских объектов) — это мнение 28% респондентов, на оборону (13%), на органы безопасности и внутренних дел, внутренние войска (12%), на культуру, кинематограф и СМИ (12%).

Кроме того, граждане считают излишними траты на исследование и использование космического пространства (11%), топливно-энергетический комплекс (11%) и связь и информатику (8%). 36% опрошенных затруднились ответить.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 3 декабря 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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