Москва, , 07:20 — REGNUM В последний день недели (12 января) торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и евро. Негативное влияние на динамику курса рубля оказала дешевеющая нефть, новости из Германии, а также скорое принятие нового пакета антироссийских санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

На торгах в Европе цена на нефть сорта Brent снижалась до $68,58. К нисходящей коррекции её подтолкнули новости о продлении приостановки американских санкций в отношении Ирана на 120 дней. К закрытию торгов цена восстановилась до $69,86.

Единая валюта сильно подорожала к доллару и рублю на сообщении о достижении отличных результатов на переговорах по формированию коалиционного правительства в Германии. Об этом сообщил лидер социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции в отношении России в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшем будущем.

По итогам дня российская валюта подешевела к доллару на 0,39%, до 56,65 руб. От падения её сдержал дешевеющий доллар на рынке Форекс и восстановление цен на нефть на американской сессии.

15 января нефть торгуется на максимальных уровнях. Учитывая, что в США выходной день, сегодня стоит ожидать коррекционных движений по многим активам.

Коррекция пары евро/доллар должна положительно отразиться на курсе рубля с евро. К закрытию дня пара может скорректироваться до 68,55 руб. Общая техническая картина в паре евро/рубль указывает на дальнейший рост котировок до 69,50 руб.

У пары доллар/рубль сопротивление находится на уровне 56,80 руб. Если покупатели смогут воспользоваться выходным в США, то при пробое сопротивление цена в течение 4—5 часов восстановится до 57,10. В случае дальнейшего роста нефтяных котировок и индекса RGBI укрепление рубля возобновится с новой силой.

Напомним, 12 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 22 коп. (+0,39%), до 56,65 руб., курс евро — на 111 коп. (+1,65%), до 68,97 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (+11,53%), евро/рубль — 237,4 млн евро (-14,38%).

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