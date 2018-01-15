«Татфондбанк» «отметился» при банкротстве 314 должников

Казань, , 06:06 — REGNUM Обанкроченный «Татфондбанк», с которого фактически и начался банковский кризис в Татарии, за 2017 год «засыпал» суды разными исками, большинство из которых касаются оспаривания сделок и взыскания долгов. Конкурсным управляющим банка к началу декабря было подано более 4,66 тыс. исков, их общая стоимость превышает 131,629 млрд рублей — это чуть меньше размера требований кредиторов, включенных в реестр (146,32 млрд рублей). Судами пока удовлетворена лишь треть исков — 1,6 тыс. на сумму свыше 60,827 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ещё по 28 искам на сумму свыше 3,3 млрд рублей решения были вынесены не в пользу ТФБ. На сегодня на исполнении судебных приставов находятся 4 286 производств, оцениваемых на 1,581 млрд рублей. Из-за невозможности взыскания было прекращено 31 производство, что не позволило банку вернуть долги на сумму свыше 18,89 млн рублей.

Примечательно, банк отметился в качестве кредитора в 314 банкротных делах, заявив претензии на 100,543 млрд рублей. Ходатайства удовлетворены на сегодня по 162 должникам на сумму 53,381 млрд рублей.

Работа в части выявления недействительных сделок конкурсным управляющим продолжается, потому число исков, где истцом выступает ТФБ, ещё может вырасти. К началу декабря 2017 года «ревизия» выявила 118 сомнительных сделок общей «ценой» более 20,76 млрд рублей. Иски с требованием их расторжения поданы в Арбитражный суд РТ.

Напомним, по факту вывода активов, хищения денег из банка, а также иных преступлений были возбуждены уголовные дела в отношении экс-руководства банка. Расследование этих дел продолжается. На сегодня по делу экс-председателя правления ТФБ выявлено четыре эпизода по «мошеннической» статье и 17 эпизодов, связанных с хищением денежных средств. Последнее проводилось под видом предоставления кредита юрлицам, мены ценных бумаг, а также замещения прав требования по кредитам на облигации, выпущенные банком. Кроме того, по некоторым кредитам с нарушением закона расторгались договоры залога имущества.

Предварительное следствие по делу экс-председателя ТФБ продлено до 16 февраля 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ровно год назад, в январе 2017 года, власти Татарии, которая в ТФБ имела долю около 41%, заявляли о готовности докапитализировать банк, если ему будет назначен санатор, но этого не произошло. В начале марта 2017 года банк лишили лицензии, а уже в апреле признали банкротом.

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