Армения: стимулирование инфляции как способ придержать цены?

Ереван, , 05:12 — REGNUM Инфляция — это зло, которое преследует современные экономические уклады повсюду. Но есть особо болезненные точки в экономике, удар по которым может значительно ускорить наступление неблагополучия. Одна из таких точек — цены на топливо. О том, как предполагают бороться с цепной реакции инфляции в Армении, рассказывает шеф-редактор Ереванского бюро ИА REGNUM Рубен Грдзелян.

В 2017 году армянская экономика переживала не самый лучший тренд, связанный с ростом цен на импортные продовольственные товары. А в январе этого года ситуация усугубилась увеличением налогов, принятых правительством в отношении импорта сжатого газа, дизтоплива и бензина. Связь с расходами потребителя тут самая прямая, ведь возрастающие транспортные расходы вызовут новый виток роста цен на продукты.

Тревога настолько сильна, что сразу после новогодних праздников оппозиционная парламентская фракция «Елк» начала созывать граждан на акции протеста. Действительно, отпущенная на самотек ситуация с топливом и ростом цен на продукты может стать источником больших социальных нестроений. Но президент Армении Саргсян на совещании 10 января предложил план, включающий в себя не только целевую помощь по самым чувствительным секторам экономики, но также важный мониторинг и сдерживание цен, включая законодательный уровень. Каковы же конкретные меры и насколько эффективно может оказаться стратегия, выбранная руководством Армении?

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