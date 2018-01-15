Российский рынок для Литвы приоритетный, но говорить об этом в Литве нельзя

Вильнюс, , 01:01 — REGNUM Объем экспорта в Россию из Литвы значительно превышает поставки в Латвию, Польшу, Германию и США, делая РФ основным торговым партнером Литвы. Об этом свидетельствуют последние данные, согласно котором экспорт за 2017 год вырос на 28%. О стремлении Литвы на российский рынок пишет автор ИА REGNUM Олег Кузнецов.

Несмотря на отговорки литовских официальных лиц, что 98% поставок — это реэкспорт, на самом же деле есть указания на некие обходные пути, которыми движутся в РФ литовские товары. Например, через Белоруссию, которая почему-то за год стала закупать литовской молочной продукции в целых 10 раз больше, причем предприниматели Литвы довольно откровенны: да, таким образом они поставляют свой санкционный товар в Россию, под видом якобы белорусского.

Что же касается газового вопроса, то открытие терминала сжиженного природного газа в Клайпеде, казалось бы, перевело потребителя, которого вынудили отказаться от более дешевого от «Газпрома», на газ с этого терминала. Получив в 2016 году более половину газа не из России, уже 2017 Литва тихо повернула на прежние рельсы: российский газ вновь вышел на первое место. Хоть и купленный через биржу, он остается дешевле норвежского.

Так что происходит? Литва очень хочет вернуться на российский рынок, но сказать об этом не может? Почему? Читайте подробности: Литва рвётся в Россию, но окольными путями

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