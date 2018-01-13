Украинский экономический коллапс продолжается: гривна стоит 2 рубля

Киев, , 08:01 — REGNUM Украинская гривна упала ниже исторического минимума и установила новый антирекорд. Накануне, 12 января, на торгах в Киеве за 10 российских рублей давали 4,99 гривны. Таким образом соотношение украинской валюты и рубля стало «один к двум», а такого не было ещё никогда.

Новый антирекорд был установлен после того, как курс евросоюзного евро вырос за сутки на 21 украинскую копейку, перешагнув психологический барьер в 34 гривны.

Тенденция к дальнейшему обесцениванию гривны вполне объясняется тем фактом, что после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года экономика этой страны неуклонно сворачивалась. Экспорт страны значительно ниже импорта, о новых рынках речь вообще не идёт, старые (Россия) потеряны навсегда, а международные кредиторы все более неохотно дают новые кредиты.

По оценкам финансовых аналитиков, 2018 год для Украины будет тяжелым. Международные кредиторы требуют от Киева радикальных либеральных реформ и решительной борьбы с коррупцией. Ни то ни другое нынешняя власть обеспечить не в состоянии.

Очередную «шоковую терапию» украинский народ просто не выдержит и выйдет на улицы. Кроме того, последние десятилетия показали, что радикальные либеральные экономические реформы никогда не приводили к серьезному экономическому росту и уж тем более к улучшению положения граждан. Более того, можно со всей ответственностью утверждать, что «шоковая терапия» — это инструмент экономической войны по уничтожению экономики того или иного государства, который пытаются прикрыть понятием «экономическая реформа».

Бороться с коррупцией власть, которая скрепляет саму себя с помощью коррупции не в состоянии в принципе.