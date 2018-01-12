«Главе «Нафтогаза Украины» теперь придется забыть о вседозволенности»

Киев, , 20:06 — REGNUM Главой набсовета НАК «Нафтогаз Украины» избрана экс-председатель Регуляторного органа Великобритании по вопросам газоснабжения Клэр Споттисвуд.

Как сообщила 12 января пресс-служба украинской компании, решение было принято еще на первом заседании нового состава наблюдательного совета Нафтогаза, которое было проведено 22 декабря 2017 года. Однако объявлено об этом было только сейчас.

Должность заместителя председателя наблюдательного совета продолжает занимать Владимир Демчишин, исполняющий эти полномочия с 18 апреля 2017 года. Напомним, что ранее Демчишин занимал пост министра энергетики Украины.

Следующее заседание наблюдательного совета запланировано на конец января 2018 года. Во время следующего заседания будут рассмотрены вопросы назначения председателей и формирования четырех комитетов наблюдательного совета.

В декабре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о создании «независимого, профессионального» набсовета «Нафтогаза Украины» и озвучил ряд задач.

«Очень важно сделать абсолютно всё, чтобы в кратчайшие сроки, в среднесрочной перспективе, мы смогли снизить цены на газ внутри страны… Для этого «Укргаздобыча» должна нарастить добычу украинского газа. В 2020 году мы должны забыть про импорт, и газ должен в 2020-м году для населения Украины существенно снизиться в цене. Это принципиальная задача, которую я поставил перед Нафтогазом», — заявил глава правительства.

Еще одно поручение Гройсмана — демонополизация рынка.

«Кто бы что ни говорил, «Нафтогаз» пока монополист. И «Нафтогаз», используя свое положение, плохо влияет на рынок газа», — отметил он.

Украинские СМИ отмечают, что Клэр Споттисвуд — математик и экономист по образованию, много лет проработала в государственном секторе Великобритании на энергетических рынках и в секторе финансовых услуг, в британском казначействе. В 1993—1998 годах занимала должность главы государственного регулятора Ofgas — аналога украинской комиссии в Великобритании на рынке газоснабжения. Отдельно подчеркивается — некоторые британские СМИ приписывают ей значительную роль в создании конкурентного рынка газа в Британии.

Назначение Клэр Споттисвуд главой наблюдательного совета «Нафтогаза» является логичным выбором среди новых членов наблюдательного совета компании, — комментирует для ИА REGNUM эксперт по энергетике, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По мнению эксперта, из тех задач, которые стоят перед новым наблюдательным советом и «Нафтогазом», именно ее опыт сможет максимально учитывать как необходимость разделения компании, так и необходимость сохранить транзит газа после 2019 года.

«Споттисвуд отличается умением искать компромиссы и искать выгоды для всех сторон. Если сравнить Споттисвуд с бывшим главой наблюдательного совета Юлией Ковалив, то последняя откровенно проигрывает Споттисвуд. И, к сожалению, именно слабый глава предыдущего наблюдательного совета (Ковалив) в большей мере определил следующий конфликт вокруг наблюдательного совета и отставку всего органа. Образно говоря, глава наблюдательного совета должен быть лидером и определять работу наблюдательного совета, а при Ковалив этого не было», — заявил Корольчук.

И по профессиональному опыту Споттисвуд во многом может дать фору остальным, к ому же она является убежденным сторонником свободного рынка и конкуренции.

«Учитывая, что так называемым реформаторам из «Нафтогаза» во главе с главой компании Коболевым за 4 года так ничего и не удалось реформировать, то опыт Споттисвуд может оказаться более эффективным. К тому же Коболеву придется забыть о вседозволенности, которую он позволял себе последние годы. Споттисвуд однозначно не даст Коболеву за спиной Кабмина проворачивать необоснованные дела, как, например, попытка псевдореформаторской команды «Нафтогаза» пропихнуть решение о продаже египетского проекта по добыче нефти», — отметил специалист.

Корольчук подчеркнул еще важный момент — ранее Споттисвуд занималась подготовкой конфиденциальных прогнозов для правительства Великобритании относительно экономики стран третьего мира.

«Учитывая, что сейчас экономика Украины, к сожалению, приближается к уровню третьих стран, то такой опыт Споттисвуд будет интересным. Особенно такие риски для «Нафтогаза» — такие как потеря транзита газа и попадание в зависимость от европейских трейдеров газа», — резюмировал он.