Экономика Молдавии: переводы гастарбайтеров теряют вес. Что дальше?

Кишинёв, , 18:07 — REGNUM .

Медленный рост

Власти Молдавии еще продолжают подводить итоги 2017 года для экономики страны. Последние данные касаются периода с января по сентябрь. За девять месяцев, согласно официальной статистике, ВВП вырос на 3,8%, в том числе на 5,4% в третьем квартале.

Тем не менее, по последнему прогнозу Всемирного банка, обнародованном в январском докладе «Глобальные экономические перспективы», итоговый рост не превысит 3,5% — это на 0,5% меньше, чем ВБ прогнозировал несколькими месяцами ранее.

По прогнозу ВБ, в 2018 году рост молдавской экономики составит 3,8%, а в 2019 году — 3,6%. На 2020 г. ВБ предсказывает рост ВВП Молдавии в пределах 3,3%, отмечает Infotag.

Рост экономики РМ ожидается за счет увеличения инвестиций и денежных переводов из-за границы от трудовых мигрантов, повышения притока иностранных инвестиций на фоне улучшения ситуации в финансовом секторе и улучшения делового климата.

В числе рисков для экономического роста эксперты ВБ называют возможное замедление внедрения реформ в связи с предстоящими парламентскими выборами 2018 г., а также возможный более слабый экономический рост у ключевых партнеров Молдавии — ЕС и России, что может негативно сказаться на экономическом росте.

Министерство экономики Молдавии прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на уровне 3%, а в 2019 и 2020 гг. — на 4%.

Инфляция

Инфляция в Молдавии составила в 2017 году 7,3%, что почти в три раза больше, чем в предыдущем году (2,4%). Итоговая цифра оказалась намного больше ноябрьского прогноза Нацбанка, ожидавшего максимум 6,5%.

В декабре цены повысились в среднем на 0,5%. При этом на 0,9% подорожали продукты, на 0,4% — непродовольственные товары, а цены на услуги остались практическими неизменными — рост лишь 0,1%.

Больше всего в последний месяц ушедшего года подорожали помидоры — на 16,5%, кабачки — на 10,8%, виноград — на 10,6%, баклажаны — на 10,5%, перец — на 5,2%, яйца — на 5%, турпутевки за рубеж — на 3,7%, изготовление мебели — на 2,4%, содержание детей в дошкольных учреждениях — на 2,2%.

В то же время статистики утверждают, что в преддверии нового года подешевели цитрусовые — на 6,5%, растительное масло и сжиженный газ в баллонах — на 1%.

Нацбанк ожидает возвращение инфляции в её целевой коридор 5% плюс-минус 1,5% во второй половине 2018 г. А годовая инфляция в наступившем году, по прогнозу Нацбанка, составит 4%.

Переводы гастарбайтеров

Денежные переводы из-за рубежа были и остаются одним из двигателей роста молдавской экономики. Объяснение лежит на поверхности: больше денег приходит, растет потребление, что стимулирует экономические изменения, пишет в своем экономическом комментарии молдавское государственное ИА Moldpres.

По оценкам экспертов, в краткосрочной перспективе увеличение денежных переводов является положительным фактором, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе такая модель экономического роста за счет потребления и благосостояния населения опасна и еще более подчеркнет дефицит платежного баланса. Экономист ИРСИ «Viitorul» Вячеслав Ионицэ считает, что денежные переводы работающих за рубежом молдавских граждан, «даже если они остаются на достаточно высоком уровне, больше не играют важной роли в условиях, когда экспорт превышает поступившие в страну денежные средства третий год подряд». В 2017 году объем денежных переводов составил 1,27 млрд. долларов, а продажи иностранной валюты — 2 млрд. долларов, что ниже уровня экспортных поступлений.

По мнению эксперта, деньги от денежных переводов исчерпаны, единственная возможность для развития Молдавии — внутренние ресурсы путем привлечения инвестиций, создания рабочих мест и обеспечения доходов внутри страны. Он прогнозирует, что в 2018—2019 гг. зарплата, выплачиваемая в экономике, превысит объем денежных переводов.

До недавнего времени, отмечает экономист, обеспечение доходов в государственный бюджет было основано на переводах работающих за рубежом молдавских граждан. «За 18 лет денежные переводы молдавских граждан по официальным каналам (банки и системы перевода) составили 18 млрд. долларов, однако сумма вырастет до 27 млрд., если принять во внимание объем валюты, проданной на валютном рынке наличными. Дисбаланс в размере 9 млрд. долларов показывает, что эти деньги поступили в виде наличных приехавших домой молдавских граждан».

Специалисты Национального института экономических исследований также заявляют, что не уверены в том, что увеличение переводов физическим лицам «сохранится с учетом воссоединения семей, обосновавшихся за рубежом».

Данные Национального бюро статистики подтверждают, что доля переводов в доходах населения снижается, хотя и медленно, но стабильно — с 18% в третьем квартале 2014 года, когда был достигнут рекордный уровень денежных переводов за последние десять лет — свыше 1,6 млрд. долларов, до 14,6% за тот же период 2017 года. С другой стороны, доля заработной платы в общем доходе населения увеличилась с 40,7% в третьем квартале 2014 года до 43,5% в аналогичный период 2017 года.

Расхождение между объемами доходов от заработной платы и средств, отправленных из-за границы, в последующие годы будет углубляться, уверены эксперты. Темпы роста средней номинальной начисленной заработной платы превышают уровень увеличения переводов.

Очевидно, не следует пренебрегать ролью переводов в ближайшей перспективе. «Реальный рост государственных трансфертов и наблюдаемое восстановление денежных переводов будут содействовать поддержанию роста в среднесрочной перспективе», — полагает экономист Всемирного банка Марчел Киструга.

Но в один прекрасный день ресурсы для увеличения переводов будут исчерпаны. И что дальше? Изменение модели роста, которая обеспечит развитие экономики по восходящей, а также благосостояния населения за счет внутренних источников — уверены эксперты.

Независимый аналитический центр Expert-Grup считает необходимым переосмыслить модель экономического роста Молдавии путем проведения системных реформ, которые будут влиять на качество и динамику экономического роста в последующие годы. В этом отношении повышение конкурентоспособности молдавской экономики «должно оставаться главным приоритетом для властей».

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