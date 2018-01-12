Суббота, 13 Января 2018 года
02:40:41 МСК

Курс украинской гривны бьёт новые «антирекорды»

Экономика

За минувшие сутки курс национальной валюты Украины «пробил» отметку в 34 гривны за евро

Киев, 12 января 2018, 15:03 — REGNUM  Курс гривны обновил своеобразный «антирекорд» по отношению к европейской валюте и российскому рублю, статистические данные опубликованы 12 января на сайте Нацбанка Украины.

За минувшие сутки, по данным финансового регулятора, курс национальной валюты Украины «пробил» отметку в 34 гривны за евро. Также гривна подешевела по отношению к российскому рублю до показателя практически «один к двум», теперь за 10 российских рублей можно купить 4,99 гривны.

После обвала украинской валюты, напоминает издание Украина.ру, в 2014 году курс гривны опустился по отношению к российскому рублю до показателя «три к одному». В начале 2015 года он уже близко подходил к отметке «два к одному», но до сих пор не преодолевал этот уровень.

Напомним, 11 января ИА REGNUM писало, что введение на Украине собственной криптовалюты, по мнению экспертов, приведёт к катастрофическому падению с трудом стабилизировавшейся гривны.

Украинская национальная валюта очень сильно упала за последние годы, и введение криптовалюты приведёт к тому, что значительная часть населения и бизнеса на Украине предпочтёт не использовать гривну и банковские счета.

Читайте также: Украине пророчат катастрофу в случае введения собственной криптовалюты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить