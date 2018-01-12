Курс украинской гривны бьёт новые «антирекорды»

Киев, , 15:03 — REGNUM Курс гривны обновил своеобразный «антирекорд» по отношению к европейской валюте и российскому рублю, статистические данные опубликованы 12 января на сайте Нацбанка Украины.

За минувшие сутки, по данным финансового регулятора, курс национальной валюты Украины «пробил» отметку в 34 гривны за евро. Также гривна подешевела по отношению к российскому рублю до показателя практически «один к двум», теперь за 10 российских рублей можно купить 4,99 гривны.

После обвала украинской валюты, напоминает издание Украина.ру, в 2014 году курс гривны опустился по отношению к российскому рублю до показателя «три к одному». В начале 2015 года он уже близко подходил к отметке «два к одному», но до сих пор не преодолевал этот уровень.

Напомним, 11 января ИА REGNUM писало, что введение на Украине собственной криптовалюты, по мнению экспертов, приведёт к катастрофическому падению с трудом стабилизировавшейся гривны.

Украинская национальная валюта очень сильно упала за последние годы, и введение криптовалюты приведёт к тому, что значительная часть населения и бизнеса на Украине предпочтёт не использовать гривну и банковские счета.

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