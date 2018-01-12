Порты на Балтике: рост в России и рекорд Клайпеды за счёт Белоруссии

Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM В портах Балтийского бассейна России объём перевалки грузов по итогам 2017 года вырос на 4,6% до 247,5 млн тонн. Такие данные сегодня, 12 января, представила Ассоциация морских торговых портов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Объём перевалки сухогрузов возрос на 17,1% до 105,1 млн тонн, наливных — упал на 3% до 142,4 млн тонн.

Отрицательная динамика среди портов Балтийского бассейна зафиксирована только в порту Приморск — падение составило 10,6%, и в абсолютных цифрах показатель снизился до 57,6 млн тонн.

В остальных российских портах на Балтийском море отмечается рост. Порт Усть-Луга увеличил объёмы перевалки на 10,6% до 103,3 млн тонн, Большой порт Санкт-Петербург — 10,3% до 53,6 млн тонн, Высоцк — на 2,6% до 17,5 млн тонн.

Тем временем в 2017 году в литовском порту Клайпеда было перевалено 43,01 млн тонн грузов, что на 7,2% больше, чем в 2016 году, и является абсолютным рекордом для порта. Напомним, что основной отправитель и получатель груза в порту Клайпеда — Белоруссия

По итогам 2017 года в Рижском порту было перевалено 33,68 млн тонн грузов, что на 9,2% ниже, чем в 2016 году. Грузооборот порта Лиепая вырос на 16% и составил 6,59 млн тонн. Порт Вентспилс перевалил на 7% больше грузов, чем годом ранее, что составило 20 млн тонн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты. Но из-за ряда причин те же контейнерные грузы не спешат возвращаться в порты России, а грузоотправители и грузополучатели отдают предпочтение более удобным, с более низкой стоимостью услуг портам Латвии, Литвы и Эстонии.

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Напомним, грузооборот морских портов России по итогам 2017 года составил 786,97 млн. тонн, что на 9,0% больше аналогичного периода 2016 года. Объём перевалки сухогрузов составил 372,9 млн тонн (+11,1%), наливных грузов — увеличился до 414,0 млн тонн (+7,2%). Экспортных грузов перегружено 606,5 млн. т (+6,9%), импортных грузов — 36,1 млн т (+14,2%), транзитных — 58,2 млн т (+14,0%), каботажных — 86,0 млн т (+19,5%).