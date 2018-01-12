За год Алтай вывез в Китай, Узбекистан и Афганистан 600 тыс кубометров леса

Барнаул, , 14:19 — REGNUM Алтайский край и Республика Алтай хоть и сократили в 2017 году объемы экспорта лесоматериалов, среди всех экспортируемых товаров этот по-прежнему занимает значительную часть: 20% от стоимости всего регионального экспорта. Причем, вывозят лес, преимущественно в Китай (36,2%), Узбекистан (32%) и Афганистан (29,5%). На долю этих стран пришлось 97,7% стоимостного объема экспорта лесоматериалов. Такой вывод можно сделать из информации, озвученной первым заместителем начальника Алтайской таможни Сергеем Сабанцевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Статистическая стоимость экспортируемых лесоматериалов составила 78,6 миллионов долларов США, что больше аналогичного показателя прошлого года на 21,3% (на 13,8 миллионов долларов). Вес вывезенных лесоматериалов за данный период составил 365,6 тыс. тонн, что почти на 18% (на 79,8 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. Объем экспортируемых лесоматериалов составил 602 тысячи кубометров, что на 17,2% меньше, чем за 2016 год», — пояснил таможенник.

Также известно общее количество таможенных деклараций на экспорт лесоматериалов (4820) и то, что их стало на 8,8% меньше, чем в 2016 году.

«В структуре экспорта лесоматериалов преобладает обработанная древесина (доска, брус и другие) пиломатериалы — 96,8% от всего объема экспорта данной категории товаров. В 2017 году объем экспортируемых обработанных лесоматериалов в регионе деятельности Алтайской таможни (Алтайский край и Республика Алтай) составил 583 тысячи кубометров. Статистическая стоимость обработанных экспортируемых лесоматериалов за данный период составила 76,6 миллионов долларов, что на 20,7% (на 13,1 миллионов долларов) больше, чем за 2016 год. Экспорт обработанных лесоматериалов осуществляли 63 участника ВЭД», — пояснил Сергеей Сабанцев.

По его словам, объем необработанных лесоматериалов (лес круглый, товарная позиция 4403) составил только 19,1 тысяч кубометров, что на 4,6 тысячи кубометров меньше, чем в 2016 году. Такого товара, судя по статистической стоимости необработанных экспортируемых лесоматериалов, было продано Алтаем на 2 миллиона долларов (его экспорт осуществляли 13 участников ВЭД).

Напомним, декларирование лесоматериалов осуществляется на Барнаульском таможенном посту (50,8% от общей стоимости и 49% от объема), Горнякском (33,4% от общей стоимости и 34,3% от объема), а также Бийском, Кулундинском и Заринском таможенных постах.

ИА REGNUM уже не раз писало о продолжающейся хищнической вырубке леса на Алтае.

«Пилят у дорог и по берегам рек, в том числе — реки Бия, что неизбежно приведёт к усилению паводков в Бийске и Барнауле и ниже по течению. Это осложнит и общую ситуацию на рынке, поскольку с этой дешёвой древесиной не смогут конкурировать местные производители. А нехватка исконного леса в Горном Алтае приведёт к наплыву желающих поживиться за счёт Алтайского края и Бийска в частности», — отмечал ранее член Алтайского отделения Русского географического общества Сергей Белоконь.

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В Алтайском крае проявления «китайской экспансии» наблюдаются не только в Бийском районе, но и Заринском и некоторых других. Уголовное дело о «лесном бизнесе» главы Новозыряновского сельсовета Анатолия Рубцова, расследование которого алтайская редакция ИА REGNUM провела год назад, дошло до логичного завершения. Благодаря ему следователям удалось доказать вину главы-лесоруба, а суду — вынести приговор. За незаконную рубку более 420 берёз и осин, которые преступники выгодно сбывали китайской фирме в Заринске лесорубу и его напарнику предстоит заплатить почти 3 миллиона рублей.

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