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Рубль держит путь к 56

Экономика

Укрепляться национальной валюте помогают нефть и Минфин РФ, заявил эксперт

Рубль держит путь к 56
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль и доллар

Москва, 12 января 2018, 12:38 — REGNUM  Объявленный Минфином РФ план о ежедневной скупке валюты на дополнительные доходы бюджета в объёме 265 млн долларов и направление на валютные интервенции до 6 февраля 257 млрд рублей могут поддержать национальную валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

По его мнению, в конце первой после длительных новогодних праздников недели, а также в начале следующей недели, вероятнее всего, укрепление рубля может быть продолжено к ближайшему уровню 56,10 рубля за доллар США.

«Кроме того, российскую валюту поддерживает рост цен на нефть. Нефтяной рынок начал новый, 2018 год с обновления максимумов», — отметил Дядин.

Контракты на нефть марки Brent с поставкой в феврале торгуются на уровне $70 за баррель. Это абсолютный рекорд с апреля 2015 года.

«С начала января российская экспортная марка Urals подорожала на 6%. Что может обеспечить рекордный за три года приток валюты от экспорта чёрного золота», — считает эксперт.

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