Рубль не теряет времени

Москва, , 09:22 — REGNUM Российская валюта 11 января обновила максимумы середины 2016 года на сочетании таких мощных факторов, как нефтяное ралли и распродажи доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«В этих условиях движение пары доллар/рубль в район 56,55 руб. выглядело закономерным. По итогам сессии рубль подорожал на 1,06% против доллара и на 0,57% в паре с евро», — привел цифры эксперт.

Рубль чувствовал себя довольно уверенно и при более скромной поддержке со стороны рынка энергоносителей, и новый виток ралли котировок Brent к максимумам декабря 2014 года сделал свое дело, ускорив восхождение рубля.

«Актив коснулся отметки $70, после чего привлек фиксацию прибыли, но после небольшой паузы может возобновить рост. По крайней мере для этого на данный момент сохраняются все предпосылки», — полагает Ковалев.

Тем временем со стороны долларового фактора российская валюта может снова получить поддержку. 12 января США опубликуют статистику по розничным продажам и инфляции. Данные повлияют на ожидания рынка относительно перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.

«Если потребительские цены замедлят рост, доллар, несмотря на перекупленность, продолжит снижаться по всему спектру рынка. В этом случае рубль способен отправиться к новым вершинам», — считает эксперт.

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