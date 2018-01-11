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ФАС выявила картельный сговор при строительстве аэропортов

Экономика

Доход картеля мог превысить 25 млрд рублей

Москва, 11 января 2018, 15:14 — REGNUM  Картельный сговор с участием компаний, занимавшихся строительством аэропортов и взлетно-посадочных полос, обнаружила Федеральная антимонопольная служба России. Об этом 11 января во время пресс-конференции сообщил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

По его словам, в результате сговора компании могли получить более 25 млрд рублей. Фигурантами дела стали «Трансстроймеханизация», входящая в группу «Мостотрест», и «Трест «Камдорстрой».

Указанные компании занимались строительством шести-семи аэропортов и взлетных полос. Тенишев не уточнил, какие именно аэропорты он имеет в виду.

Он добавил, что в рамках дела проверка также ожидает воздушные гавани на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в ФАС сообщили о раскрытии картельного сговора с участием компаний «ТехЦентр» и «ТоргПром». Компании, как отмечалось, договорились об использовании агрессивной схемы «таран» на торгах в сфере гособоронзаказа.

Речь идет о закупке услуг по ремонту и техническому обслуживанию зданий и сооружений. Участников картеля привлекут к административной ответственности.

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Борьба с монополизацией в экономике
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