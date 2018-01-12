Армения: ВВП растет, премьер-министр советует затянуть пояса

Ереван, , 05:06 — REGNUM Премьер-министр Армении Карен Карапетян предложил согражданам в 2018 году затянуть пояса. Казалось бы, в году истекшем экономика страны продемонстрировала внушительный, давно не виданный экономический рост, экспорт растет, туристов стало значительно больше, — но премьер-министр всё же дает подобный совет. О причинах пишет автор ИА REGNUM Рубен Грдзелян.

Судя по всему, правительство Карапетяна пытается использовать текущую благоприятную внешнеэкономическую обстановку для создания национальной базы для экономического роста. Действительно, госбюджет страны сильно зависит от биржевых цен на металлы, а бизнес — от экономической ситуации в России. Производственная база для обеспечения рынка ЕАЭС в Армении не сформирована, и то, что можно произвести для продажи за рубеж, уже производится и продается. Госдолг медленно растет до 60% ВВП.

Изменение налогового законодательства в этой связи стало вынужденной мерой наряду с такими непопулярными решениями, как повышение акцизов на сжиженный природный газ, бензин и дизельное топливо. При этом зарплаты не изменились, а инфляция в области продуктов первой необходимости значительна, что вынуждает вновь ожидать уровень бедности в 30%. Сокращать расходы и увеличивать поступления — приходится, как и ограничивать отток за рубеж внутреннего капитала. Снижение ставки рефинансирования не побудило лежащий в банках капитал уйти из банков в экономику, зато для оттока за границу причины есть. При стремлении перейти в более спокойные экономики и при отсутствии эффективных экономических институтов крупный капитал вкладывается в проекты не в Армении, а в других странах.

На что приходится рассчитывать правительству и при чем здесь российские бизнесмены, читайте в статье: Почему премьер-министр Армении советует гражданам потуже затянуть пояса

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Приходится полагаться на внешние инвестиции на базе личных связей. Именно этим и занимается Карен Карапетян, работая с крупными бизнесменами армянского происхождения преимущественно из России. Но в этом ему сильно мешают предстоящие весной 2018 года политические перемены в виде перехода на парламентскую модель правления. Бизнес ждет опубликования имен премьер-министра, президента и членов кабмина после апрельских перестановок. Очевидно, что парламентское большинство без особых сложностей изберет нового премьера и нового президента. Но в любом случае деньги не любят перемен.

Таким образом, прошлогодний 6-процентный экономический рост, которого Армения не видела многие годы, — всего лишь один из всего разнообразия факторов, формирующих ожидания от экономики и бизнеса. Очевидно именно это имел в виду премьер Карапетян, когда советовал потуже затянуть пояса.