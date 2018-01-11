Печальная судьба ГТС Украины: «Муравьи хотят выиграть в футбол у слонов»

Киев, , 14:12 — REGNUM Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли отказался комментировать решение Стокгольмского арбитража относительно спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», озвученное в конце декабря 2017 г.

Соответствующий вопрос дипломату задали 10 января в эфире «Украинского радио».

Вместе с тем Мингарелли заявил, что Украина «была и остается» важной транзитной страной для Европы.

«И в этом смысле очень важно реформировать и модернизировать газовую систему Украины, «Нафтогаз»… и ЕС будет Украину в этом поддерживать», — отметил европейский чиновник.

Напомним, что в конце декабря министерство энергетики и угольной промышленности Украины официально пригласило потенциальных партнеров по управлению ГТС страны к предварительным консультациям.

Согласно сообщению министерства, приглашения были отправлены в посольство США, а также представительство ЕС на Украине, с просьбой распространить эту информацию среди 25 стран ЕС. Предложения потенциальных партнеров для проведения консультаций предложено присылать до 1 февраля 2018 года

«Целью переговоров является, в частности, обсуждение возможных условий, в том числе будущего конкурса, для привлечения партнера или партнеров ГТС в ПАО «Магистральные газопроводы Украины», — указано в сообщении.

До этого глава правления НАК «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что считает возможным подписание договора по управлению ГТС с зарубежными партнерами в третьем квартале 2018 года.

По его словам, в марте станут известны все заинтересованные в управлении ГТС Украины международные компании.

«Мы предлагаем сразу обсудить условия конкурса в Верховной раде, чтобы она предварительно сказала: да, это те критерии, за которые мы готовы брать партнера. По этим критериям провести конкурс на протяжении 3—4 месяцев и уже до августа-сентября окончательно подписать документы с тем, кто выиграет конкурс», — пояснил он.

Чиновник сообщил, что интерес к управлению ГТС Украины проявлен «немецкой группой», а также представителями Италии, Словакии, Нидерландов и Франции.

Вместе с тем эксперт по энергетике, директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцевв интервью изданию «Голос» заявил об отсутствии каких-либо реальных действий украинской власти, связанных с разработкой сценариев работы газотранспортной системы Украины после 2019 года.

«…Или попытки наладить отношения с «Газпромом», обсудить, что будет после окончания контракта. На поставках, понятное дело, будет поставлен жирный крест. А перспективы транзита обсуждать никто не спешит. Разве что украинские политики наперебой рассказывают, как они «заблокировали» строительство «Северного потока — 2». Но они или вводят в заблуждение украинских граждан, или вправду думают, что муравьи способны выиграть у слонов в футбол. Уже проиграны суды по искам польских компаний против строительства этого газопровода. Юридический департамент Еврокомиссии официально заявил, что не видит препятствий для его возведения. А правительство ФРГ чётко заявило, что не понимает сути украинских претензий, поскольку в проекте принимают участие частные компании четырех стран, деятельность которых соответствует всем требованиям европейского законодательства», — отметил эксперт.

Специалист советует властям Украины «перестать уговаривать немцев и прибалтов», умоляя их заблокировать строительство «Северного потока — 2».

«Это бесполезное занятие. Трубопровод будет строиться. Гораздо конструктивнее бороться не с тем, чему ты не в состоянии помешать, а искать применение для собственной трубы. Нам следует вести работу с итальянцами, словаками, операторами других стран Центральной и Южной Европы, чтобы получить их однозначное «да» использованию кратчайшего для них украинского маршрута после 2019 года. Это выгодно и нам, и им. Мы обеспечим ближайшее будущее своей ГТС, и нам не придётся выводить из эксплуатации целые участки, а они не будут переплачивать за тысячи километров транспортировки», — резюмировал он.