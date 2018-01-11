Нефть осторожна

Москва, , 13:20 — REGNUM Данные по запасам нефти в США от министерства энергетики, вышедшие 10 января, оставили нефтяные котировки вблизи 70 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

«Запасы сырой нефти снизились на 4,948 млн баррелей, но выросли запасы дистиллятов и бензина. Причем последние — увеличились, несмотря на непогоду на Восточном побережье США», — сказал эксперт.

Плюс на минус дал ноль. Цены не пошли вверх от текущих котировок в 69,20 доллара за баррель по Brent и 63,55 доллара за баррель по марке WTI, но и не ушли вниз.

«До конца недели остаются еще данные по количеству буровых установок в США в пятницу, ближе к закрытию недели, поэтому существенных изменений, скорее всего, уже не должно быть», — полагает Грачёв.

Второй фактор, влияющий на цены на нефть, в виде крепкого или слабого доллара, также стабилен, так как индекс доллара находится около 92,20 пункта с минимальной волатильностью.

«Сегодня, 11 января, для российского рынка более важным фактором может быть заявление Минфина России о начале покупки с 15 января иностранной валюты на внутреннем рынке в объеме 257,1 млрд рублей.

Это может привести к дефициту валюты. Но со стороны нефти проблем для российского рубля пока не предвидится», — считает эксперт.

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