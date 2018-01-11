Глава Крыма обещает довести «жуликов до изнеможения»

Симферополь, , 11:57 — REGNUM Власти Крыма послали «чёрную метку» компаниям-перевозчикам, не выполняющим свои обязательства, и объявили о новых методах борьбы с нелегальными застройщиками. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов по итогам выездного приема граждан в Сакском районе полуострова 10 января.

«Основная проблема с транспортным сообщением: категорическое несоблюдение расписания компанией-перевозчиком, отказ от перевозки льготных категорий пассажиров. В этой связи на примере транспортной компании, которая игнорирует совещания в администрации района и не выполняет взятые на себя обязательства, министерство транспорта Республики Крым отработает механизм вытеснения перевозчика с рынка. При этом, не сомневаюсь, что параллельно будет идти проверка со стороны правоохранительных структур. С подобным отношением больше мириться не будем!» — написал глава региона.

Кроме того, он также сообщил, что уже с понедельника, 15 января, в Ялте и Алуште начинается обкатка новых методов воздействия на застройщиков, которые не понимают, что правила застройки на территории Крыма определяют органы власти, а не они.

«Всем незаконно строящимся объектам будут выписываться штрафы в размере 1 млн рублей по каждому подтверждённому факту нарушения. Таким образом, у слишком самоуверенных в себе застройщиков есть возможность за семь дней заработать семь штрафов. Доведём жуликов до изнеможения», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября глава РК Сергей Аксёнов констатировал, что угроза сноса строений не остановила нелегальных застройщиков полуострова, поэтому нарушителей начнут наказывать большими штрафами.

«На этой неделе начнём применять ещё один инструмент борьбы с самостроями — штрафные санкции внутри архитектурно-планировочных зон. Возможно, эти меры будут более эффективны, чем принятие решений о сносе и административный порядок. Арендная плата на пляжных территориях, парковых зонах и в заповедниках будет увеличена в пятой степени», — пояснил глава крымского правительства.

Ещё ранее Сергей Аксёнов инициировал изменения в федеральный закон, которые позволяют аннулировать украинское право собственности на землю в заповедниках и прибрежных зонах. Помимо этого, глава региона предлагал ввести уголовную ответственность за незаконное строительство.