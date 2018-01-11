Нефти не хватает драйва

Москва, , 10:00 — REGNUM Нефть марки Brent снова обновила 1 января долгосрочные максимумы, добравшись до отметки $69,35. Однако в целом торговая активность была невысокой, и котировки провели день в тесном диапазоне, осциллируя вокруг уровня $69 и закрывшись практически во флэте, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Министерство энергетики США представило очередной неоднозначный отчет. Запасы сырой нефти сократились почти на 5 млн баррелей, что не впечатлило игроков после оценки API, отразившей падение объемов сразу на 11 млн баррелей», — привел цифры эксперт.

Тем временем запасы бензина и дистиллятов продолжили увеличиваться — в обоих случаях чуть больше чем на 4 млн баррелей. Примечательно, что на сей раз упала добыча, на 290 тыс. баррелей в сутки, или на 2,9%.

Однако актив не показал заметной реакции на эти цифры, поскольку снижение активности носило локальный характер и было обусловлено похолоданием и новогодними праздниками.

«Также скупая реакция Brent сигнализирует об осторожности быков, которые, похоже, снова притаились и набираются сил, чтобы атаковать следующий психологический барьер в лице отметки $70», — пояснил Мащенко.

По его мнению, для нового рывка рынку потребуется свежий позитивный драйвер. В противном случае не исключена небольшая фиксация прибыли в русле непродолжительной консолидации.

«С технической точки зрения ценам сейчас важно отстоять отметку $69, чтобы пробить максимумы в районе $69,30 и далее нацелиться на $69,60 — пиковый майский максимум 2015 года», — считает эксперт.

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