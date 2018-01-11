Жителям Алтайского края предложили новый способ оплаты долгов

Барнаул, , 08:00 — REGNUM Жители Алтайского края смогут оплатить долги по исполнительным производствам сразу, не выходя из зданий региональных отделов управления Федеральной службы судебных приставов. Искать ближайщий банкомат теперь не придётся. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 11 января, сделать это можно посредством POS-терминала ПАО Сбербанк.

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В краевом управлении ФССП пояснили, что POS-терминал — это электронное программно-техническое устройство для приёма к оплате платежных карт, которое может работать автономно, независимо от наличия электрической сети.

«Теперь граждане Алтайского края смогут оплатить задолженность точно так же, как оплачивают покупки в любом магазине, — с помощью банковской карты», — добавили в пресс-службе ведомства.

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Терминалы уже установлены в наиболее крупных структурных подразделениях управления. Они расположены в таких городах, как Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Заринск, Алейск, Рубцовск, Славгород. Также подобное оборудование есть и в Камне-на-Оби и Тальменском районе.

Новшеством жители региона уже начали пользоваться достаточно активно. Только за последние два дня с помощью терминалов было оплачено более 580 тысяч рублей образовавшей задолженности граждан по исполнительным производствам. Больше всего из этой суммы посредством терминалов отплатили жители Новоалтайска — свыше 480 тысяч рублей.