Нефть для разгона может отступить

Москва, , 07:27 — REGNUM Торги по нефти 10 января завершились в небольшом плюсе. После обновления максимума цена на Brent большую часть времени торговалась в боковом тренде. Рыночное ралли поддерживается еженедельным сокращением запасов в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Новые данные от минэнерго США показали, что на неделе с 30 декабря по 5 января запасы нефти снизились на 4,948 млн, до 419,515 млн баррелей (прогноз был 3,89 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 4,1 млн до 237,3 млн баррелей (прогноз был 2,5 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 4,3 млн до 143,1 млн баррелей. Добыча нефти уменьшилась на 290 тыс., до 9,492 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 11 января, баррель Brent стоит $69,12. Покупатели в данный момент очень сильны, так как в Штатах еженедельно снижаются запасы нефти. На бычьем тренде участники рынка предпочитают закрывать глаза на увеличение запасов бензина и дистиллятов.

Технический анализ показывает, что при текущей ценовой модели покупателям не удастся с первого раза пройти зону сопротивления $69,60 — $70,00.

Для разгона им потребуется отступление к $66,35 — $66,50. На дневном периоде ближайшая цель прослеживается в районе $70,70, за ней — $71,85.

Напомним, 10 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,55%, до $69,20 за баррель, WTI — на 0,87%, до $63,42 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $65,44 за баррель.

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