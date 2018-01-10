В Армении пытаются бороться с ростом цен, стимулируя инфляцию

Рубен Грдзелян, , 18:55 — REGNUM

Продолжающийся на протяжении 2017 года рост цен на ряд ключевых продовольственных товаров в январе текущего года усугубился ростом цен на топливо, в первую очередь на популярный в республике сжиженный газ для транспорта и дизтопливо. Если цены на импортируемое продовольствие росли на основе роста мировых цен, то топливо подорожало с 1 января по причине увеличения налогов.

Правительство увеличило налоги на импорт как сжиженного газа, так и дизтоплива, и бензина. Если последний не рассматривается как социальный фактор, то газ и дизтопливо бьют по карману подавляющего большинства граждан Армении. Сжиженный газ используется большинством автотранспортных средств (до 90%). На газе работает большая часть городского и межгородского общественного транспорта, практически все такси, доставляющий продукты в магазины автотранспорт и большая часть частных автовладельцев. Из этой цепочки становится ясно, что мультипликативный эффект от повышения стоимости сжиженного газа пройдет по всей цепочке потребления.

Что касается дизтоплива, то рост его стоимости не только влияет на стоимость конечной и переработанной сельхозпродукции, но и приводит к удорожанию экспортной продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Соответственно, снижению ее конкурентоспособности на внешнем, прежде всего российском рынке (экономический фактор стоимости дизтоплива намного шире, но здесь мы не рассматриваем сферы капстроительства или горнорудной промышленности).

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Не случайно, что, проснувшись после новогодних праздников, общество и СМИ, мягко говоря, не обошли вниманием эту проблему. Оппозиционная парламентская фракция «Елк» вполне резонно стала созывать граждан на акции протеста, несмотря на все разъяснения чиновников об объективности роста цен. С другой стороны, многие моменты ценообразования и экономические нюансы стали объектом общественно-политических спекуляций.

В этих условиях президент Армении Саргсян созвал 10 января совещание с участием министров и иных ответственных чиновников. Сделав внушение собравшимся, Саргсян в своей речи коснулся нескольких, на наш взгляд, ключевых моментов. В частности, он потребовал от чиновников не только разъяснять причины роста цен на те или иные товары, но и искать пути их нивелирования. В качестве примера он привел былую практику правительства по субсидированию стоимости дизтоплива для фермеров. Хотя тут же добавил, что не надо этот пример принимать в качестве руководства к действию (очевидно, госбюджет текущего года не потянет эти субсидии).

Другим ключевым моментом было требование выделить в отдельную группу товары первоочередного значения и осуществлять периодический мониторинг ценообразования именно по этой группе. Момент важный, поскольку статистика рассчитывает инфляцию по группе из 400 и более наименований товаров, в связи с чем к концу года получается статистическая инфляция в 2—4%. А товарная группа минимальной потребительской корзины из 25—30 наименований товаров (т.е. продуктов питания), лишь которую приобретает до трети бедного населения республики, фактически дорожает на 10—15%.

Третий момент — это требование правительству искать законодательные пути сдерживания роста цен на продуктовые товары первой необходимости. Хотя оно выглядит немного странным, десять дней назад правительство путем повышения акцизов на сжиженный газ и дизтопливо косвенным образом простимулировало рост цен на продукты первой необходимости. Остальная часть речи Саргсяна касалась риторической проблемы выявления объективности/субъективности роста цен и в целом была направлена на потребителей «ящика».

P.S․ Примечательная фраза из прямой речи Саргсяна с сегодняшнего заседания: «Уже во второй половине года мы посмотрим, какие нам необходимо решить дополнительные задачи социального плана, чтобы инфляция болезненно не повлияла бы на социально малообеспеченные слои».В апреле парламент Армении должен выбрать нового премьер-министра и президента.