«Аграрная сверхдержава» Украина — это нонсенс: планы Киева разбиваются

Киев, , 18:24 — REGNUM Аграрный сектор на сегодняшний день уже формирует 17—18% ВВП Украины, и потенциал его технологического развития является большим. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с молодыми предпринимателями в Киеве сегодня, 10 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, по словам главы правительства, в 2018 году государственная поддержка аграрного сектора будет «беспрецедентной» и составит 6 миллиардов гривен.

«Ключевые направления работы — поддержка животноводства, прежде всего — создание новых комплексов и увеличение поголовья, целевая поддержка фермеров, а также поддержка предприятий сельскохозяйственного машиностроения с целью сохранения и наращивания количества рабочих мест в этой сфере и обеспечения аграриев качественной техникой отечественного производства… В ближайшие недели мы должны запустить в работу программы поддержки — чтобы мы дошли до каждого хозяйства в Украине и доказали, что можно использовать имеющийся ресурс», — сказал Гройсман.

В пресс-службе правительства уточняют, что по официальным данным, сейчас на Украине работают более 79 тыс. агропредприятий, из которых 29 — это крупные холдинги, почти 8 тыс. — малые и средние предприятия, а остальные — микрохозяйства, в том числе небольшие семейные фермы.

В свою очередь, пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия сегодня же опубликовала следующие данные — Украина за январь-ноябрь 2017 года увеличила выручку от экспорта аграрной и пищевой продукции в страны ЕС до $5,2 млрд, что на 38,2%, или на $1,4 млрд больше, чем за аналогичный период 2016 г.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, самыми большими товарными группами, которые Украина экспортировала в ЕС за учетный период, стали зерновые ($1,4 млрд), подсолнечное масло ($1,3 млрд) и семена масличных культур ($0,9 млрд).

«Наряду с вышеперечисленными традиционными продуктами экспорта, мы значительно увеличили экспорт такой продукции, как экстракт солодовый, продукты из муки, крупы (на $31,7 млн), хлебобулочные, кондитерские изделия (на $15,4 млн), масло сливочное (на $12,4 млн), казеин ($11,9 млн), шоколад и другие продукты, содержащие какао, (на $7,9 млн) и т.д.», — отметила чиновник.

По ее словам, главными странами-покупателями украинской аграрной продукции в ЕС за указанный период стали Нидерланды с долей 18,4%, Испания — 14,4%, Польша — 13,3%, Италия — 11,8%, Германия — 10,3%.

Вместе с тем эксперты скептически относятся к перспективам аграрного сектора Украины в нынешнем году из-за специфических погодных условий зимой.

«Украина — страна рискованного земледелия. Это значит, что в любой момент урожай на полях может погибнуть… И вот такой момент может настать. На полях снега нет, а вода после зимних дождей из-за начавшихся морозов замерзла и превратилась в ледяную корку. Озимые растения (в основном пшеница) могут погибнуть от недостатка воздуха. По прогнозам, морозы будут усиливаться. И даже если выпадет снег, ледяная корка никуда не денется», — комментирует эксперт Алексей Романов.

Далее Романов делает вывод, что нельзя в нетропической стране делать ставку на сельское хозяйство — это очень рискованная стратегия.

«Аграрная сверхдержава в умеренных широтах на дедовских технологиях и без миллиардных инвестиций — нонсенс… Готовьтесь к дорогим продуктам. Со всеми вытекающими. Те, кто выживет, надеюсь, поумнеют», — резюмирует он.

Также стоит напомнить, что в конце декабря украинские аграрии устраивали массовые бунты и перекрывали трассы в трех областях страны, требуя отменить «грабительские», по их мнению, поправки в налоговое законодательство. Как сообщили тогда в пресс-службе Всеукраинского аграрного совета, согласно принятой Верховной радой поправке в налоговое законодательство, аграриев лишат права на бюджетное возмещение НДС при экспорте подсолнечника, сои, рапса, в результате чего они недополучат 10—16 млрд гривен. Кроме того, парламент заменил автоматическую систему бюджетной поддержки сельхозпроизводителей «ручным» распределением бюджетной дотации. Конфликт удалось временно урегулировать, однако продолжение следует.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2016 года на тот момент посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина вскоре должна стать «аграрной сверхдержавой».

«Украина — один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире, но она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», — сказал дипломат, отметив, что на Украине сосредоточено около четверти всего чернозема мира.

В 2015 году экспорт агропродукции достиг $14,5 млрд и составил 40% всего украинского экспорта, подчеркнул американский посол, поручив киевской власти удвоить эти показатели.