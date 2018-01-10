Госдума в течение полугода ужесточит правила онлайн-торговли алкоголем

Москва, , 13:51 — REGNUM Депутаты Госдумы в весеннюю сессию рассмотрят и, возможно, примут закон об ограничении и дополнительном контроле торговли алкоголем через интернет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил глава профильного комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

Граждане жалуются на то, что по интернету можно купить шампанское, игристые вина разных цветов и сомнительного качества. Такие напитки рекламируются в социальных сетях, и их, в основном, приобретает молодежь. При этом на этикетках таких вин не указан производитель, не наклеен штрих-код и не отмечен состав продукта. Кроме того, на бутылку не наклеена акцизная марка.

«Вопросов к торговле алкоголем через интернет действительно много, сегодня у интернет-компаний практически нет никаких ограничений. Например, у нас есть жесткое требование по времени продажи алкоголя, а в интернете — сделал заказ и его привезли. Это может быть и ночь, и день, это может быть заказ от несовершеннолетнего человека. Поэтому в этом году мы за это дело возьмемся и тем самым отсечем любой контрафакт с интернет-площадок», — рассказал Жигарев.

По его словам, интернет-компании, торгующие алкоголем, сегодня набирают оборот, как и вся интернет-торговля в целом, поскольку это удобно для граждан. Поэтому, по его словам, неудивительно, что с ростом популярности такого способа торговли, количество недобросовестных игроков на рынке также увеличивается.

Для того, чтобы оградить граждан от контрафактной и некачественной продукции, депутаты планируют в ближайшее время ужесточить контроль за интернет-компаниями, торгующими вином. По словам Жигарева, уже через полгода это будет лицензируемая и отслеживаемая деятельность.

«Контроль коснется и качества продукции, и ее лицензирования и получения сертификатов и необходимых документов — все эти вопросы, безусловно, будут взяты под контроль в ближайшие шесть месяцев. Этот вопрос стоит в плане работы комитета на весну, но надо понимать, что законы, регулирующие спиртосодержащую продукцию, это всегда достаточно большая и трудоемкая работа, поскольку она всегда связана с определенным сопротивлением лоббистов», — заявил Жигарев.