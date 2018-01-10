Татария выходит из числа акционеров девяти компаний: приватизация активов

Казань, , 13:31 — REGNUM В план приватизации государственного имущества Татарии на 2018 год включено 25% плюс одна акция сразу трёх предприятий, в числе которых — АО «Технопарк промышленных технологий «Инновационно-технологический центр «КНИАТ», ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов №2» и ЗАО «Бугульминский элеватор». Соответствующее постановление кабинета министров РТ обнародовано 10 января 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В примерный план приватизации на текущий год включили также полный пакет республики в АО «Нижнекамскресурсы» — 11,99%, ПАО «Нижнекамскшина» — 0,196% обыкновенных акций и 0,00017% привилегированных акций, АО «Казанский оптико-механический завод» — 0,277% привилегированных акций, ОАО «Елабужское хлебоприемное предприятие» — 7,69% и АО «Санаторий Крутушка» — 19,27%.

Кроме приватизации государственных долей, для привлечения инвестиций, оптимизации состава госимущества и формирования расходов бюджета также планируется акционировать одно из унитарных предприятий. В 2018 году должно сменить свою организационно-правовую форму ГУП «Учебно-опытное хозяйство», базирующееся в Казани и подчиняющееся министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Напомним, по итогам 2017 года в Татарии путём внесения республиканского имущества в состав трёх создаваемых акционерных обществ из госактивов ушло медоборудование, транспорт и нежилые помещения общей стоимостью 37,09 млн рублей, а также 510 млн рублей денежными средствами. Имуществом 26 июля 2017 года был внесён уставной капитал АО «Детская стоматологическая поликлиника № 9» (доля республики составила 45,18%), а 10 млн рублей в качестве 100% уставного капитала 24 января 2017 года получило АО «Проекты Татарстана». Ещё 500 млн рублей в качестве оплаты 25% капитала внесено 26 июля 2017 года в АО «Региональная лизинговая компания».

Кроме того, в прошлом году в качестве оплаты дополнительного выпуска акций было внесено имущество и денежные средства в уставной капитал десяти АО. Среди них — оплата 100% уставного капитала (15 млн рублей) АО «Агропромышленный парк «Казань» и АО «РАЦИН» — 20 млн рублей. Уставной капитал АО «Татагролизинг» пополняли за год шесть раз на общую сумму более 1 млрд рублей. А АО «Казань Арена» получило на баланс нежилое помещение стоимостью более 99,6 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в уставной капитал АО «Связьинвестнефтехим» в качестве оплаты допвыпуска акций был внесён вексель стоимостью более 20,7 млрд рублей и было реализовано 100% уставного капитала АО «Казанский завод «Радиоприбор». Покупателем последнего стало АО «Аэросервис», заплатившее по итогам конкурса 110 094 400 рублей.

Читайте также: «Связьинвестнефтехиму» передали госимущество Татарии на 20,7 млрд рублей