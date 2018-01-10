Литва рвётся в Россию, но окольными путями

Олег Михайлов, , 12:01 — REGNUM

Россия — главный торговый партнёр для Литвы! Последние статистические данные показывают, что экспорт Литвы в Россию за 2017 год вырос сразу на 28%, а общая сумма — 3,5 млрд евро. Это на голову больше, чем экспорт в остальные страны главной пятёрки для Литвы. Гораздо больше, чем в Латвию, Польшу, Германию и США.

В Литве чиновники и придворные СМИ оправдываются: мол, это всё реэкспорт. По-настоящему литовских товаров мизер — какие-то 600 млн евро. Мол, только 2% товара с гордой маркировкой «Сделано в Литве» поступает на российский рынок, и это даже не ТОП-15 стран.

Но если присмотреться внимательней, то эти же цифры новейшей статистики, например, показывают, что экспорт литовской молочной продукции в Белоруссию вырос за год сразу в десять раз. Белорусы так полюбили литовские сыры, творог и сметану? Вряд ли, помня уже ставшие анекдотом истории, как на российских прилавках продаются тигровые креветки, «выращенные» в Белоруссии. В Литве предприниматели даже не скрывают, что пользуются этой «дырой» в обход санкций, поставляя к своему соседу запрещённую в России продукцию, которая после переупаковки вдруг становится «белорусской».

И, ладно бы, пользуйтесь «дырами», пока их не залатали, но ведь при этом в Литве гордо для общественности ещё год назад сообщали, что тот же Китай выдал молокоперерабатывающим предприятиям лицензии на продажу своей продукции в Поднебесной. Сколько тогда радости было! Мол, прощай Россия, не нужна ты нам больше, нашу вкусную продукцию проглотит китайский рынок, где ртов гораздо больше. Год прошёл, не проглотил. Всё ограничилось тестовыми партиями, а конвейер так и не наладили. Как и на Ближний Восток, как и в Западную Европу, где своих фермеров хватает.

В торговых отношениях всё получилось равно как с покупкой газа. С появлением дорогостоящего СПГ-терминала в Клайпеде, и даже после принятия закона, который обязал потребителей покупать газ именно оттуда, а не дешёвый от «Газпрома», Литва ликовала: больше половины газа в 2016 году — уже не из России. Вот она — независимость! Прошёл год, и в 2017-м всё тихо и без шума стало возвращаться на свои места: в республике опять доминирует российский газ. Только купленный уже через биржу, по рыночным ценам, которые всё равно ниже цен на норвежский газ. Последний, кстати, по-прежнему засекречен — никто не знает цену энергонезависимости Литвы. Коммерческая тайна. Но дороже процентов эдак на 20% российского. Назвали бы цифры, население быстро бы пересчитало, сколько переплачивает из-за детских амбиций политиков.

А 9 января объявили об очередной новости: литовская компания Lietuvos dujų tiekimas начала использовать запасы природного газа, которые находятся в газохранилище в латвийском Инчукальнисе. Газ, который был размещен в этом газохранилище летом прошлого года, перекачивается в Литву и поставляется потребителям вместе с газом «Газпрома» и сжиженным природным газом. При этом объёмы, которые Литва закупила в Инчукалнском газохранилище, снова засекречены. По специальному литовскому закону, в этом хранилище должно храниться не меньше 30 млн кубометров, однако литовское агентство BNS сообщило, что Литва выкупила в три раза больше места — свыше 100 млн кубометров. И сколько там дорого сжиженного норвежского, или даже из пробных партий из США, а сколько российского — страшная тайна. Думается, оттого, что дешёвого российского всё же побольше, но как об этом сказать прямо литовской общественности? После громогласных заявлений о победе над «Газпромом» и над Россией в целом.

Литва что есть сил рвётся в Россию, мечтает об возврате на российский рынок, да даже об отмене обоюдных санкций между ЕС и Россией. Но сказать об этом уже не может. Слишком болезненно. И слишком много было сказано как своему населению, так и российским властям.