Троллейбусники в Чебоксарах готовятся к войне с минфином

Чебоксары, , 10:26 — REGNUM В столице Чувашии троллейбусники всерьёз и на три года взялись за судебную борьбу с министерством финансов республики. Муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ), которое сейчас находится в кризисном состоянии и не получает региональной компенсации за перевозку льготной категории пассажиров, хочет взыскать из бюджета Чувашии субсидии за льготников по итогам 2014−2015 годов. По предварительным расчётам, речь может идти о 190 млн рублей. Столь внушительная сумма и война с минфином требуют лучших юристов, которых предприятие и решило нанять, предложив 12,17 млн рублей. Соответствующий открытый конкурс опубликован на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документации, ЧТУ требуются «услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных процедурах в связи с гражданским правом». В данном случае речь идёт об услугах «по разработке методики и расчета суммы убытков от перевозки льготной категории пассажиров» «за 2014−2015 годы и их взыскание в судебном порядке». Максимальная стоимость контракта оценена в 12,17 млн рублей, они будут выплачены за счёт собственных средств предприятия. Эта сумма рассчитана на три года — по 31 января 2021 года.

«Место поставки товара — г. Чебоксары, иные судебные инстанции — по месту их дислокации. Государственные органы и организации — по месту их расположения», — отмечается в документации.

При определении победителя будет учитываться не столько предложенная стоимость (коэффициент значимости 40%), сколько опыт и квалификация потенциального исполнителя, в том числе по успешному оказанию услуг (60%):

«Указывается количество судебных актов по взысканию задолженности в Верховном суде РФ (Высшим арбитражном суде РФ) по делам, в которых ответчиком является Минфин Российской Федерации либо Минфин Чувашской Республики, либо министерства финансов регионов, в которых отсутствуют нормативно-правовые акты, устанавливающие методику расчета субсидий по перевозке льготной категории граждан за 2014−2015 гг.».

Всю работу заказчик распределил на шесть этапов. Первый этап предполагает составление аналитического отчёта, включающего методику расчёта убытков от перевозки льготников, формирование отчёта о прибылях и убытках за 2014−2015 годы, анализ предоставленных в минфин и минтранс документов для получения субсидий и анализ методики определения размера субсидий, примененной минфином Чувашии. На основании данных документов исполнитель должен будет уточнить исковые требования ЧТУ, представлять интересы предприятия в судах, включая апелляционную, кассационную и надзорную инстанции, а также при победе в судах работать совместно с другими органами на стадии исполнительного производства.

«Принятие всех предусмотренных законодательством мер по взысканию денежных средств с должника, в том числе ведение переписки со службой судебных приставов, кредитными организациями, министерством финансов Чувашской Республики; выполнение всего комплекса мероприятий по обжалованию действий (бездействий) судебных приставов-исполнителей», — отмечается в документации.

В случае победы в судах исполнитель вправе претендовать на вознаграждение, которое будет выплачено после возмещения троллейбусному управлению убытков от перевозки льготников за 2014−2015 годы.

«Размер убытков определяется вступившим в законную силу судебным актом. Вознаграждение исполнителю не выплачивается в случае, если денежные средства в качестве возмещения убытков от перевозки льготной категории пассажиров городским наземным электрическим транспортом МУП «ЧТУ» за 2014 г., 2015 г. не поступили на расчетный счет заказчика», — говорится в документе.

Вскрытие конвертов назначено на 22 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЧТУ подало иск о взыскании субсидии за перевозку льготников.

«В целях погашении задолженности 26 июля 2017 года предприятием подано исковое заявление в Арбитражный суд Чувашской Республики о взыскании с министерства финансов выпадающих доходов от перевозки льготной категории граждан на общую сумму 187 146 тыс. рублей за 2014−2015 годы», — сообщал ранее директор ЧТУ Александр Каныгин.

Напомним, в столице Чувашии принимаются реанимационные меры по спасению троллейбусного управления. Критическая ситуация сложилась из-за долгов: в октябре 2017 года энергетики подали иск о банкротстве, заявив о 157,6 млн рублей долга. Иск был отозван после частичного погашения задолженности. В свою очередь, долги стали следствием падения пассажиропотока: если в 2004 году 77,6% пассажирооборота в Чебоксарах приходилось на долю троллейбусов, то сейчас — 58%. На ЧТУ заявили об оптимизации рейсов, сокращении штата и выводе непрофильных объектов. Также город вынужден идти на «рисковые шаги», вновь сокращая рейсы.

Читайте ранее в этом сюжете: «1−2 пассажира»: чебоксарские троллейбусы не нужны рабочим

Читайте ранее в этом сюжете: Троллейбусники в Чебоксарах сокращают штат, рейсы и судятся с минфином