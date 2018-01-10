Граждане РФ назвали самые надежные виды хранения сбережений

Москва, , 10:04 — REGNUM Жители России наиболее надежным способом вложения денег считают покупку недвижимости. При этом доля таковых сокращается. Если в 2015 году так думали 65% граждан, то в 2017 году — 49%. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

За последние два года выросло доверие граждан РФ к рублевым накоплениям на банковском депозите или наличными: с 16% в 2015 году до 25% в 2017 году.

Также в тройку самых надежных инвестиций входит покупка золота или драгоценностей. Покупку золота считает надежной 21% опрошенных, в 2015 году — 18%.

Кроме того, в несколько раз выросла надежность накопления денег в рублях и хранение их в наличном виде (с 5% до 21%).

Интерес к валютным сбережениям с точки зрения надежности остается примерно на том же уровне (12% в 2015 г. и 9% — в 2017-м).

Наименее надежными и выгодными вариантами вложений для жителей России (не более 1—3%) остаются вклады в паевые инвестиционные и в негосударственные пенсионные фонды.

Всероссийский опрос проведен в ноябре 2017 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, традиционно основной валютой для хранения денег остается рубль — его выбирают 63% жителей России. В долларах (5%), евро (3%) и других валютах (1%) хранят деньги немногие граждане.

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