Минтруд РФ против декларирования чиновниками криптовалют

Москва, , 08:40 — REGNUM Министерство труда и соцзащиты РФ выпустило рекомендации для чиновников по вопросам предоставления сведений о доходах и расходах, в этом году в документе появилось упоминание криптовалют.

В нормативном документе для чиновников «по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)» сказано, что в форме отчетности можно не указывать товары и услуги, полученные в натуральной форме, а также в форме криптовалют.

«Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют», — говорится в документе.

Госслужащим разрешается не декларировать виртуальные валюты, но если кто-то подарил чиновнику настоящие деньги — это обязательно нужно отразить в форме. Эксперты уже начали обсуждать возможность взяток коррумпированным служащим в биткоинах.

Напомним, 5 января глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») заявил, что биткоин продемонстрировал все признаки пирамиды и РФ не будет его легализовать.

«Смысл биткоина непонятен, у нас нет никаких планов легализовать его в стране. Он показал все признаки пирамиды», — сообщил Аксаков.

По словам главы комитета ГД РФ, теперь у криптовалюты есть два варианта развития: либо биткоин полностью уйдет с рынка, либо остановится на каком-то равновесном уровне, к которому он и так уже движется.

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