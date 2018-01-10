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Минстрой РФ: Тарифы ЖКХ станут «прозрачнее»

Экономика

Информировать жильцов о подорожании коммунальных услуг УК будут обязаны не мене, чем за 30 дней

Минстрой РФ: Тарифы ЖКХ станут «прозрачнее»
ЖКХ

Москва, 10 января 2018, 07:54 — REGNUM  Управляющие компании (УК) обяжут заблаговременно предупреждать жильцов о предстоящих повышениях цен на коммунальные услуги, а также раскрывать структуру тарифов, поправки в законодательство подготовлены Министерством строительства и ЖКХ России.

Согласно поправкам в законы, информировать жильцов о подорожании коммунальных услуг УК будут обязаны не менее чем за 30 дней. Также УК должны будут раскрывать данные, из которых складывается стоимость услуг. Кроме того, поправки регламентируют сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности систем и устранения неполадки, а также подробно описывают требования к сотрудникам коммунальных служб.

«Мы предлагаем сделать обязательным не просто выполнение определенного перечня работ, но и утвердить базовые критерии качества обслуживания», — цитируют слова представителя Минстроя РФ «Известия».

Сообщается, что информация об увеличении стоимости должна быть вывешена на видном месте в подъезде жилого дома.

Напомним, 22 декабря ИА REGNUM сообщало, что в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут гораздо быстрее инфляции. Как следует из исследования банка «Русский стандарт», с января по октябрь 2017 года средний платеж за «коммуналку» составил 2,7 тыс. рублей. Это почти на 9,5% больше, чем в 2016 году.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ

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