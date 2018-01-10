В России утверждены нормативы утилизации товаров и упаковки

Москва, , 07:53 — REGNUM В России утвержден перечень товаров и упаковок, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, и нормативы утилизации отходов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Новые правила будут действовать два года — с 2018 по 2020 год.

Норматив утилизации отходов в 2018 году для большинства групп не превышает или равен нормативу утилизации отходов, установленному на 2017 год.

По отдельным группам товаров норматив утилизации отходов на 2018 год составляет 0% и далее вводится с плавным повышением значений.

«Значения нормативов установлены только для групп товаров, подлежащих утилизации, по которым уже создана и функционирует инфраструктура по утилизации отходов от использования этих товаров», — отмечается в документе.

Например, в 2018 году норматив утилизации гофрированных бумаги и картона, а также тары из этих материалов составляет 25%, а в 2020 году он составит уже 45%.

Также утвержден норматив для упаковки из гофрированного картона. Уточняется, что предприниматели в 2018 году должны перерабатывать 10% упаковки из бумаги и негофрированного картона, а в 2020 году — уже 20%.

Новые нормативы подлежат пересмотру один раз в три года в соответствии с предложениями федеральных органов исполнительной власти.

Добавим, нормативы утилизации отходов сформированы на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.

Решения, принятые правительством РФ, направлены на снижение нагрузки на окружающую среду путём сокращения объёмов захоронения отходов потребления на полигонах твёрдых бытовых отходов.

Список продукции для утилизации был подготовлен Минприроды РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года правительство РФ утвердило список материалов и отходов производства с полезными компонентами, которые запрещено захоранивать на полигонах.

Так, с 2018 года под запрет попали: лом и отходы металлов, термометры, ртутные лампы, лом алюминиевых банок, фольга алюминиевая. Всего в перечне — 182 пункта.

С 2019 будет запрещено захоронение отходов бумаги, картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары.

С 2021 года запретят захоронение компьютерной и оргтехники, аккумуляторов и бытовых приборов, электроинструментов.

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