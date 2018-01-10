Цена на нефть приблизилась к майскому максимуму 2015 года

Москва, , 07:39 — REGNUM Торги по нефти завершились 9 января ростом, достигнув максимальных значений с мая 2015 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. К закрытию дня цена на Brent превышала уровень $69 за баррель.

На торгах в Азии покупатели сдвинули максимум на $69,24. Позитивное влияние на нефтяной рынок оказал отчет Американского института нефти (API).

Согласно еженедельным данным API, в США за минувшую неделю, закончившуюся 5 января, запасы сырой нефти сократились на 11,2 млн баррелей.

При этом трейдеры проигнорировали рост запасов бензина на 4,3 млн баррелей, запасов дистиллятов — на 4,7 млн баррелей. Аналогичные данные сегодня представит минэнерго США.

Цена вплотную приблизилась к майскому максимуму 2015 года. Технический анализ показывает, что при текущей ценовой модели покупателям не удастся с первого раза пройти зону сопротивления $69,60 — $70. Для разгона им потребуется отступление к $66,35 — $66,50.

Соглашение ОПЕК+ продолжает оказывать влияние на рынок, но не стоит забывать о том, что рост цен на нефть выше $70 будет стимулировать увеличение числа буровых установок и добычи в США.

Напоним, 9 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,53%, до $62,82 за баррель, WTI — на 1,86%, до $62,87 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $65,44 за баррель.

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