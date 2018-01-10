«Ревизоры» недосчитались в лопнувшем банке Казани имущества на миллиард

Казань, , 07:35 — REGNUM Инвентаризация имущества обанкротившегося банка «Спурт», завершившаяся в преддверии новогодних каникул, выявила недостачу на сумму более 1,126 млрд рублей. Основная её часть приходилась на кредиты, по которым отсутствовали документы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсного управляющего.

При проведении «ревизии» управляющий не обнаружил документы на кредиты на общую сумму 984,19 млн рублей. Примечательно, что в реестре кредитов с пометкой «недостача» чаще всего фигурирует ЗАО «Васильевский стекольный завод». На него пришлось 17 кредитов с недостачей.

Он же есть и среди основных клиентов-заёмщиков других «лопнувших» банков, в том числе «Татагропромбанка», аффилированного с банкротом «Татфондбанком».

По данным ЕГРЮЛ, «Васильевский стекольный завод», который на сегодня уже имеет статус АО, создан в мае 2008 года в посёлке городского типа Васильево Зеленодольского района Татарии. Уставный капитал — 283 517 317,2 рубля, основной вид деятельности — производство столовой и кухонной посуды из стекла или хрусталя. Единственный учредитель — ООО «Газ-Трейд», чьим учредителем числится Евгений Сорокин.

В январе 2010 года данный завод посетил тогда еще премьер-министр РТ, а ныне глава региона Рустам Минниханов, который пообещал поддержать предприятие, являющееся градообразующим для небольшого посёлка.

Возвращаясь к ревизии банка «Спурт», отметим, недостача основных средств составила более 93,56 млн рублей, из которых 50,75 млн рублей — это оборудование, принятое в качестве отступного. Ещё 985 тыс. рублей недосчитались из-за нехватки их в банкоматах, но недостача появилась до отзыва лицензии — до 21 июля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк «Спурт», чьё руководство аффилировано со старейшим заводом Казани АО «Казанский завод синтетического каучука» и его «дочкой» АО «КЗСК-Силикон», был признан банкротом в конце сентября 2017 года. Причиной несостоятельности компании стало финансирование провалившихся проектов обоих АО. Низкое качество активов, спад уставного капитала ниже необходимого минимума стали поводом к досрочному прекращению внешнего управления и отзыву лицензии.

Напомним, председатель правления «Спурта» владеет в АО «КЗСК» 49,9%, а более половины совета директоров завода — топ-менеджмент банка. Банк участвовал в финансировании амбициозного проекта в сфере химической промышленности, но производство не было достроено из-за удорожания. После этого проблемы начались и у банка, и у КЗСК.

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