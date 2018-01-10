В РФ утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми

Москва, , 07:23 — REGNUM В России утверждены правила предоставления субсидий банкам и Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) на ипотечные кредиты семьям, имеющим детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно документу, правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заёмщиков, которые берут ипотечный кредит.

«Повышение доступности и качества жилья, в том числе за счёт повышения доступности жилищных (ипотечных) кредитов, является стимулом для рождения детей», — отмечается в документе.

Решение, принятое правительством РФ, позволит выделить гражданам, родившим второго и третьего ребёнка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

Документ был внесен Минфином России во исполнение поручений президента РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2017 года президент России Владимир Путин заявил о запуске с 2018 года программы по субсидированию процентной ставки по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком.

Ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

По оценке Путина, в ближайшие пять лет такой программой смогут воспользоваться до полумиллиона семей.

Кроме того, государство с 1 января 2018 года приступило к новой программе выплаты пособий на первого ребенка, родившегося после этой даты, малоимущим семьям (средний размер такого пособия может составить примерно 10 тыс. 500 рублей, и оно будет выплачиваться, пока ребенку не исполнится 1,5 года).

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