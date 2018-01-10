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CNN рассказал, за счет чего разбогател основатель Amazon

Экономика

Безос обошел Гейтса

CNN рассказал, за счет чего разбогател основатель Amazon
Иллюстрация: U.S. Department of Defense
Джефф Безос

Вашингтон, 10 января 2018, 01:17 — REGNUM  Состояние самого богатого в истории человека — Джеффа Безоса, руководителя интернет-ретейлера Amazon, составляет $105,1 млрд, со ссылкой на рейтинг агентства Bloomberg передает телеканал CNN.

Уточняется, что Безос разбогател в основном за счет роста стоимости акций Amazon, с нового года поднявшихся в цене до $1,3 тыс. за акцию (рост 6,62%). По данным журнала Forbes, состояние Безоса — $104,4 млрд.

Напомним, до сих пор богатейшим человеком считался Билл Гейтс — основатель Microsoft. Сейчас его капитал, по данным Bloomberg, оценивается в $93,3 млрд, по данным Forbes — в $91,1 млрд.

Напомним, 24 ноября, в «черную пятницу», состояние Безоса увеличилось до $100,3 млрд. Стоимость акций Amazon выросла на два процента.

Объем продаж в американских магазинах в этот день увеличился на 18,4%. Отмечалось, что за 2017 год Безос заработал $32,6 млрд.

Читайте подробнее: Состояние главы Amazon выросло до $100 млрд в «чёрную пятницу»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Безос возглавил и рейтинг владельцев самых быстрорастущих в 2017 году капиталов. За год его активы подорожали на $33,8 млрд — до $98,6 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Forbes назвал владельцев самых быстрорастущих капиталов

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Цифровая экономика и электронная коммерция

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