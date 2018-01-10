Как США «увели» от Англии танкер с газом из России

Москва, , 04:59 — REGNUM Удивительный казус, имевший место 7 января 2018 года в Англии, показывает, как погода на планете Земля может работать на пользу рынка российских углеводородов. О том, как внезапные холода, поразившие США, стали причиной борьбы за сибирский газ между Лондоном и Вашингтоном, рассказывает автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Новые условия торговли газом, предложенные Европой с целью как можно большего участия рынка, то есть наращивания оперативности купли-продажи в зависимости от текущей ситуации, крайне осложняют работу производителей газа, в том числе и российских. Дело в том, что те, кто поставляют газ с территории нашей огромной страны, конечно, предпочли бы иметь дело с долгосрочными контрактами, позволяющими спланировать заранее и оптимизировать все необходимые затраты.

Но если клиент решил жить по другим правилам, то и производственнику придется подстроиться, поэтому в конце 2017-го был открыт завод по производству сжиженного газа «Ямал-СПГ». И уже 28 декабря первый танкер с ямальским газом прибыл к берегам Англии. Но англичанам не довелось даже «понюхать газку» прямо из Сибири. Лютые морозы, поразившие восточное побережье США, не дали товару залежаться. И 7 января газовоз, на который был перегружен ямальский газ, отправился в город Бостон. Как согласуется с такой коллизией желание США быть крупным поставщиком СПГ для Европы?

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