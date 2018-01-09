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В России отменены весенние ограничения движения по федеральным трассам

Экономика

Около 80% федеральных дорог приведены в нормативное состояние, заявляют в Минтрансе

Москва, 9 января 2018, 16:41 — REGNUM  Временные ограничения движения по федеральным дорогам в весенний период с нынешнего года вводиться не будут. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России. По словам первого заместителя министра транспорта Евгения Дитриха, отмена весенних ограничений позволит перевозчикам эффективней планировать свою деятельность, а также снизит себестоимость доставки грузов потребителям.

В Минтрансе напомнили, что ограничения вводились из-за снижения несущей способности автомобильных дорог. Однако сейчас около 80% автомобильных дорог федерального значения приведены в нормативное состояние, и этот показатель увеличивается. Как подчеркнули в министерстве, этого удалось добиться благодаря 100-процентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения с 2013 года.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры

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