В 2018 году два «черных лебедя» могут обанкротить Украину

Киев, , 15:23 — REGNUM

В 2018 году украинское государство может «потерять платежеспособность» из-за обвала цен на экспортируемое сырье, а также в результате потери рынков сбыта. Об этом сообщил заместитель главы стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине Павел Кухта на своей странице в Facebook. Он сообщил, что Украина ежегодно тратит 4% валового внутреннего продукта (ВВП) на обслуживание государственного долга.

«Сейчас уровень государственного и гарантированного государством долга в Украине составляет около 80% от ВВП… Расходы на обслуживание государственного долга уже составляют около 4% от ВВП… Более 70% этого долга номинированы в иностранной валюте. Соответственно, девальвация гривны на 10% увеличивает уровень государственного долга примерно на 5,5% от ВВП. Фактически в случае стремительной девальвации — которая в сырьевой открытой экономике может произойти по многим причинам, от падения цен на сырьевые товары в мире к ограничительным мерам со стороны других стран (вспомним торговые войны со стороны РФ) — долговая нагрузка резко возрастет, и государство мгновенно потеряет платежеспособность», — отметил Кухта.

По его словам, безопасным для развивающихся стран является уровень государственного долга на уровне 40% ВВП, а ограничение для вступления в Евросоюз допускают максимум 60% отношения госдолга к ВВП. Эксперт подчеркнул, что более 40% затрат на обслуживание украинского госдолга направляется официальным кредиторам, включая международные организации и страны. Валютная составляющая достигает 70% госдолга.

«Средняя стоимость внутреннего государственного долга в портфеле минфина составляет около 12% в год, внешнего коммерческого — около 7%, а внешнего официального — менее 2%. Учитывая тот факт, что расходы на обслуживание государственного долга уже составляют около 4% от ВВП, что превышает военный бюджет страны, замещение официального долга частным на данном этапе тоже выглядит проблематичным», — прогнозирует Кухта.

Напомним, государственный долг Украины по состоянию на 31 октября 2017 года составлял 76,29 млрд долл. Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2018 год, предельный объем дефицита госбюджета предусматривается в размере 80,6 миллиарда грн. (2,8 млрд долл.) или 2,4% ВВП. Предельный объем госдолга установлен в размере 1999,3 миллиарда грн. (70,8 млрд долл.), что составляет 60% ВВП. В свою очередь экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко прогнозирует, что в 2018 году «чистая непокрытая потребность Украины в валюте» составит минимум 7 млрд долл.

«Что касается вызовов в плане долга и выплат в 2018 году, то они просто колоссальные. Внешний долг, который подлежит выплате, 4 млрд долл. К этим 4 млрд добавляется торговый дефицит счета текущих операций — еще около 3 млрд долл. Вместе — 7 млрд долл. Потребность украинского частного сектора во внешнем финансировании на следующий год еще 2 млрд долл. В сумме это уже 9 млрд долл.», — сказал Устенко.

По его словам, Украина накопила недостаточно золотовалютных резервов.

«Золотовалютные резервы находятся на уровне 19 млрд долл. Они недостаточны, чтобы обеспечить нашу финансовую стабильность не только в 18-м, но и в 19-м году», — считает Устенко.

При этом он допускает, что в 2018 году Украине придется увеличить размер внешних погашений в результате проигрыша судебных процессов «Газпрому» и по долгу перед Россией в 3 млрд долл., взятых экс-президентом Виктором Януковичем.

«Но есть два больших «черных лебедя», которые могут вылететь в ближайшее время. Первый в середине января — решение Высокого суда Лондона по поводу нашего долга в 3 млрд долл. по так называемому «кредиту Януковича». В реальности это «евробонда» на 3 млрд, которая находится в руках РФ. Я бы предположил, что в базовом сценарии нам придется отдавать эти деньги. Скорее всего, можно будет продлевать эти выплаты… Это добавляет минимум 1 млрд долл. выплат в следующем году. Второй, еще один большой «черный лебедь», касается окончательного решения Стокгольмского арбитража (газовый спор российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» — ИА REGNUM ). Несмотря на то, что решение обязывает выплатить Украину гораздо меньшую сумму — 2 млрд долл., но эти выплаты, скорее всего, должны быть одномоментными… И все в сумме означает 10 млрд долл.», — подытожил Устенко.

Кроме того, депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Виктор Пинзеник заявил, что внешний долг Украины не позволяет обходиться без помощи Международного валютного фонда.

«Украинский внешний долг составляет $115 млрд. Где-то половину нужно вернуть на протяжении одного года. Откуда, какой источник? Без перекредитования удержать ситуацию невозможно. Можно в другом месте получить? Нет. Для нас рынки закрыты», — рассказал Пинзеник на телеканале «112 Украина».

Он сообщил, что благодаря программе кредитования МВФ можно брать кредиты Евросоюза.

«Можно Валютный фонд любить, можно не любить, можно ненавидеть, но он Украине нужен, потому что альтернативы нет», — добавил Пинзеник.

Напомним, по данным министерства финансов Украины, в сентябре 2017 года сумма государственного и гарантированного долга Украины выросла до 77 млрд долларов (2 043,03 млрд гривен). Так, прямой госдолг в сентябре составил 65,03 млрд долларов, или 1 724,72 млрд гривен. Эту цифру составляет внутренний долг в сумме 26,38 млрд долларов (699,72 млрд гривен) и внешний — 38,65 млрд долларов (1 025 млрд гривен). По состоянию на 30 сентября гарантированный государством долг составил 12 млрд долларов (318,31 млрд гривен).

При этом минфин планирует до 2020 года уменьшить государственный долг до 55% ВВП, дефицит государственного бюджета — до 2% ВВП.

Как сообщалось, в марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы сотрудничества. В апреле 2017 года МВФ выделил Украине четвертый транш на 1 млрд долл. Последний, пятый, транш финансовой помощи был запланирован на июнь-июль 2017 года. В мае в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы, которая стартовала в 2015 году, ожидают от властей Украины проведение земельной, пенсионной реформ, а также принятие антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизации.